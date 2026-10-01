باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرستاده رژیم تروریستی اسرائیل در امارات روز پنجشنبه اعلام کرد که هنوز انگیزه پشت حادثه مربوط به پرواز «فلایدبی» مشخص نشده و برای نتیجهگیری درباره آن زود است. او همچنین فاش کرد که نخستوزیر این رژیم تروریستی روز چهارشنبه و پس از این حادثه با رئیس امارات گفتوگو کرده است.
از سوی دیگر، دستگاه قضایی امارات تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده و احتمال ارتباط آن با «فعالیت یا هدف تروریستی» را نیز بررسی میکند. خبرگزاری امارات اعلام کرد تیم تحقیق «با هماهنگی سازمان هوانوردی غیرنظامی و نهادهای ذیربط در کشور» فعالیت خود را آغاز کرده است.
دادستان کل نیز دستور داده است بررسی شود که آیا این حادثه با «هرگونه فعالیت یا هدف تروریستی یا وجود برنامهریزی یا هدایت قبلی» ارتباط داشته است یا خیر.
این هواپیما که ۱۷۴ مسافر، از جمله ۱۶۶ صهیونیست، داشت، روز چهارشنبه در جریان پرواز از دبی به «تلآویو» بهصورت اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان فرود آمد.
شرکت اماراتی «فلایدبی» اعلام کرد در داخل کابین خلبان درگیری لفظی رخ داده که باعث فعال شدن علامت اضطراری شده است. در مقابل، شماری از مسافران و مقامهای اسرائیلی مدعی شدند که «کمکخلبان به خلبان حمله کرده و تلاش کرده هواپیما را ساقط کند.»
با وجود برقراری پروازهای منظم میان امارات و رژیم تروریستی اسرائیل از زمان امضای توافقهای عادیسازی روابط در سال ۲۰۲۰، عربستان با وجود ادامه مخالفت با عادیسازی روابط با این رژیم تروریستی، اجازه فرود اضطراری این هواپیما در خاک خود را صادر کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع سعودی آگاه گزارش داد که اسرائیلیها درخواست کرده بودند دو یا سه هواپیمای نظامی مستقیما به فرودگاه تبوک اعزام شوند، اما این درخواست رد شد. درخواست دیگری برای اعزام یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت «العال» نیز رد شده است.
مسافران نیز شامگاه چهارشنبه با یک هواپیمای دیگر متعلق به «فلایدبی» از فرودگاه تبوک به فرودگاه «بنگوریون» در نزدیکی تلآویو منتقل شدند و نتانیاهو در آنجا از آنها استقبال کرد.
منبع: المیادین