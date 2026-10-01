فرستاده رژیم اسرائیل در امارات اعلام کرد هنوز انگیزه و علت حادثه پرواز فلای‌دبی مشخص نشده و برای نتیجه‌گیری درباره این حادثه زود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرستاده رژیم تروریستی اسرائیل در امارات روز پنجشنبه اعلام کرد که هنوز انگیزه پشت حادثه مربوط به پرواز «فلای‌دبی» مشخص نشده و برای نتیجه‌گیری درباره آن زود است. او همچنین فاش کرد که نخست‌وزیر این رژیم تروریستی روز چهارشنبه و پس از این حادثه با رئیس امارات گفت‌و‌گو کرده است.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی امارات تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده و احتمال ارتباط آن با «فعالیت یا هدف تروریستی» را نیز بررسی می‌کند. خبرگزاری امارات اعلام کرد تیم تحقیق «با هماهنگی سازمان هوانوردی غیرنظامی و نهاد‌های ذی‌ربط در کشور» فعالیت خود را آغاز کرده است.

دادستان کل نیز دستور داده است بررسی شود که آیا این حادثه با «هرگونه فعالیت یا هدف تروریستی یا وجود برنامه‌ریزی یا هدایت قبلی» ارتباط داشته است یا خیر.

این هواپیما که ۱۷۴ مسافر، از جمله ۱۶۶ صهیونیست، داشت، روز چهارشنبه در جریان پرواز از دبی به «تل‌آویو» به‌صورت اضطراری در فرودگاه تبوک عربستان فرود آمد.

شرکت اماراتی «فلای‌دبی» اعلام کرد در داخل کابین خلبان درگیری لفظی رخ داده که باعث فعال شدن علامت اضطراری شده است. در مقابل، شماری از مسافران و مقام‌های اسرائیلی مدعی شدند که «کمک‌خلبان به خلبان حمله کرده و تلاش کرده هواپیما را ساقط کند.»

با وجود برقراری پرواز‌های منظم میان امارات و رژیم تروریستی اسرائیل از زمان امضای توافق‌های عادی‌سازی روابط در سال ۲۰۲۰، عربستان با وجود ادامه مخالفت با عادی‌سازی روابط با این رژیم تروریستی، اجازه فرود اضطراری این هواپیما در خاک خود را صادر کرد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع سعودی آگاه گزارش داد که اسرائیلی‌ها درخواست کرده بودند دو یا سه هواپیمای نظامی مستقیما به فرودگاه تبوک اعزام شوند، اما این درخواست رد شد. درخواست دیگری برای اعزام یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت «العال» نیز رد شده است.

مسافران نیز شامگاه چهارشنبه با یک هواپیمای دیگر متعلق به «فلای‌دبی» از فرودگاه تبوک به فرودگاه «بن‌گوریون» در نزدیکی تل‌آویو منتقل شدند و نتانیاهو در آنجا از آنها استقبال کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: فلای دبی ، فرود اضطراری
خبرهای مرتبط
ابهام درباره پرواز فلای‌دبی؛ روایت‌ها از تلاش خلبان برای سرنگونی هواپیما
از ادعای ربایش هواپیما تا فرود در عربستان؛ رفتار مشکوک اسرائیل
فرود اضطراری هواپیمای فلای‌دبی پس از درگیری در کابین + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
انگلیس ۲۳ فرد و نهاد و ۸ کشتی را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد
آخرین اخبار
گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ دولت نشست اضطراری برگزار کرد
مقام صهیونیست: هنوز علت حادثه پرواز فلای‌دبی مشخص نیست
آکسیوس: دیدار ترامپ و رئیس دولت موقت ونزوئلا درباره صادرات نفت و انتخابات بود
بازگشت ماسک به دولت ترامپ با ماموریت بررسی آینده جنگ‌ها
نویسنده صهیونیست: حماس نابود نشد؛ باید با آن گفت‌و‌گو کنیم
فشار آمریکا بر فرانسه و آلمان برای آزادسازی ذخایر اضطراری گازوئیل
تهدید مسکو: پاسخ ما به هر اقدام علیه کالینینگراد سریع خواهد بود
قیمت گازوئیل در اروپا به رکورد تاریخی رسید
ادعای رویترز درباره نشست سوریه و حزب‌الله در ترکیه
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
روسیه شماری از دیپلمات‌های مجارستانی را اخراج کرد
انگلیس ۲۳ فرد و نهاد و ۸ کشتی را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد
امارات درباره حادثه پرواز فلای‌دبی تحقیق می‌کند
پنتاگون شماری از متحدان اروپایی را از نشست درباره آینده ناتو کنار گذاشت
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد