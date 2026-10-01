هفدهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان با رضایت خانواده معین مرحمتی، جوان ۱۸ ساله اهل تالش که دچار مرگ مغزی شده بود، انجام شد و اعضای وی به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سیامک ریماز، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اعلام این خبر اظهار کرد: اعضای بدن این جانبخش پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و رضایت خانواده، برای انجام فرآیند برداشت اعضا به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

وی افزود: این اقدام انسان‌دوستانه، فرصتی دوباره برای زندگی بیماران نیازمند پیوند فراهم کرد. هر فرد مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای خود، جان یک تا هشت نفر را از مرگ و تا ۵۳ نفر را از معلولیت نجات دهد.

دکتر ریماز ضمن ابراز همدردی با خانواده معین مرحمتی و طلب آمرزش برای این جانبخش، از تصمیم نوع‌دوستانه خانواده وی در مسیر کمک به بیماران نیازمند قدردانی کرد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از اساتید برداشت و پیوند اعضای بیمارستان رازی رشت، اساتید تأییدکننده مرگ مغزی، هماهنگ‌کنندگان پرتلاش، کارکنان بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان شهید نورانی تالش، اتاق عمل و آزمایشگاه و همکاران بخش‌های پیوند کبد و کلیه بیمارستان رازی رشت، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

شاین ذکر است ، علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. ir«ربات ثبت نام کارت اهدای عضو»شناسه:

https://ble.ir/ehdayeozv_bot

جهت دریافت کارت اهدای عضو، اقدام فرمایند.

برچسب ها: اهداعضو ، تالش
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