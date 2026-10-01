باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم

لحظاتی از اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب الله که در خط مقدم با رژیم اشغالگر صهیونیستی مقابله می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رزمندگان حزب‌الله لبنان در خط مقدم نبرد با ارتش رژیم صهیونیستی در کنار رودخانه لیتانی اهدا شد.

مطالب مرتبط
اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم
young journalists club

رزمنده‌ای که جلوی تلفات ۲۰ هزار نفری را گرفت + فیلم

اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم
young journalists club

حکایت تبدیل شدن گروهی کوچک به یک جریان ضد استکباری + فیلم

اهدای چفیه متبرک رهبر معظم انقلاب به رزمندگان حزب‌الله لبنان + فیلم
young journalists club

اولین عملیات موشکی حزب‌الله تنها چند ساعت پس از شهادت سیدحسن‌نصرالله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم
۶۶۰

هشدار درباره سناریوی آشوب‌سازی پس از خروج آمریکا از عراق + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
وقتی بتن می‌تواند جای آسفالت را بگیرد + فیلم
۶۲۲

وقتی بتن می‌تواند جای آسفالت را بگیرد + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم
۵۸۰

تحلیلگر ژئوپلیتیک: واشنگتن توافق را تخریب کرد؛ ایران مقصر بحران نیست + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم
۵۲۶

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم
۴۹۲

عشایر؛ ستون تولید گوشت + فیلم

۰۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha