باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه یک نشست اضطراری برگزار کرده و از وزیران خواسته است سفر‌های خود را لغو کنند تا دولت بتواند بر گسترش سراسری اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی تمرکز کند؛ اعتراضاتی که در برخی موارد به خشونت کشیده شده و در واکنش به کمبود امکانات مدارس، ساعات طولانی تحصیل و دیگر مشکلات شکل گرفته است.

این اعتراضات از هفته گذشته در مدارس منطقه پاریس آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت. در جریان درگیری میان پلیس و معترضان جوان، صد‌ها نفر بازداشت شده و رسانه‌ها از زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند.

این اعتراضات به‌سرعت به یکی از موضوعات مهم کارزار انتخاباتی برای جانشینی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در انتخابات آتی این کشور تبدیل شده است. مکرون طبق قانون اساسی نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود.

اعتراضات دانش‌آموزی همچنین فشار بر دولت را که همزمان با مشکلات مالی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش داده است.

منبع: آسوشیتدپرس