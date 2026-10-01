اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه که به دلیل شرایط نامناسب آموزشی آغاز شده، با گسترش به نقاط مختلف کشور، دولت را به واکنش اضطراری واداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه یک نشست اضطراری برگزار کرده و از وزیران خواسته است سفر‌های خود را لغو کنند تا دولت بتواند بر گسترش سراسری اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی تمرکز کند؛ اعتراضاتی که در برخی موارد به خشونت کشیده شده و در واکنش به کمبود امکانات مدارس، ساعات طولانی تحصیل و دیگر مشکلات شکل گرفته است.

این اعتراضات از هفته گذشته در مدارس منطقه پاریس آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت. در جریان درگیری میان پلیس و معترضان جوان، صد‌ها نفر بازداشت شده و رسانه‌ها از زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند.

این اعتراضات به‌سرعت به یکی از موضوعات مهم کارزار انتخاباتی برای جانشینی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در انتخابات آتی این کشور تبدیل شده است. مکرون طبق قانون اساسی نمی‌تواند برای سومین دوره متوالی نامزد شود. 

اعتراضات دانش‌آموزی همچنین فشار بر دولت را که همزمان با مشکلات مالی فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش داده است.

منبع: آسوشیتدپرس

برچسب ها: اعتراضات در فرانسه ، دانش آموزان ، دولت فرانسه
خبرهای مرتبط
پیروزی بی‌سابقه راست افراطی در سنای فرانسه
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
بازداشت بیش از ۴۰۰ نفر در اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
انگلیس ۲۳ فرد و نهاد و ۸ کشتی را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد
آخرین اخبار
گسترش اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ دولت نشست اضطراری برگزار کرد
مقام صهیونیست: هنوز علت حادثه پرواز فلای‌دبی مشخص نیست
آکسیوس: دیدار ترامپ و رئیس دولت موقت ونزوئلا درباره صادرات نفت و انتخابات بود
بازگشت ماسک به دولت ترامپ با ماموریت بررسی آینده جنگ‌ها
نویسنده صهیونیست: حماس نابود نشد؛ باید با آن گفت‌و‌گو کنیم
فشار آمریکا بر فرانسه و آلمان برای آزادسازی ذخایر اضطراری گازوئیل
تهدید مسکو: پاسخ ما به هر اقدام علیه کالینینگراد سریع خواهد بود
قیمت گازوئیل در اروپا به رکورد تاریخی رسید
ادعای رویترز درباره نشست سوریه و حزب‌الله در ترکیه
ترامپ بار دیگر تهدید حمله به ایران را تکرار کرد
پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم
روسیه شماری از دیپلمات‌های مجارستانی را اخراج کرد
انگلیس ۲۳ فرد و نهاد و ۸ کشتی را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کرد
امارات درباره حادثه پرواز فلای‌دبی تحقیق می‌کند
پنتاگون شماری از متحدان اروپایی را از نشست درباره آینده ناتو کنار گذاشت
ادامه اختلال در فعالیت دبیرستان‌های فرانسه همزمان با گسترش اعتراضات به دانشگاه‌ها
گروسی: آژانس آماده بررسی نحوه تعامل با ایران در پرونده هسته‌ای است
نخست‌وزیر عراق: الحشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد بود
کالیفرنیا و ۶ ایالت دیگر از دولت ترامپ شکایت کردند
دست‌کم ۲ کشته در پی سقوط بالگرد امدادی در کالیفرنیا
اولیانوف: دبیرکل ناتو هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد
کره جنوبی: برای کاهش تنش با کره شمالی راهکارهای عملی را دنبال می‌کنیم
حملات هوایی پاکستان به افغانستان ۹ کشته بر جا گذاشت
ادعای ترامپ: وضعیت کنترل آمریکا بر تنگه هرمز ممکن است تغییر کند
فلای‌دبی پرواز‌های خود به مقصد و از مبدأ سرزمین‌های اشغالی را تعلیق کرد
تملق‌گویی روته برای ترامپ: ورود آمریکا به جنگ با ایران ضروری بود
شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه به ۲۶۳ نفر رسید
انفجار خط لوله گاز در حومه دمشق/ سه واحد نیروگاه از مدار خارج شد
ترامپ: جنگ با ایران به‌زودی پایان می‌یابد
بحرین به یگان چندملیتی پهپادی سنتکام می‌پیوندد