باشگاه خبرنگاران جوان - ریحانه سلامی، دختر شهید سپهبد پاسدار حسین سلامی، عصر امروز در سی‌وسومین اجلاسیه سراسری نماز در حرم مطهر رضوی اظهارکرد: نماز حقیقتی است که به زندگی انسان معنا می‌بخشد، به مجاهدت جهت می‌دهد و روح مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند؛ حقیقتی که از محراب آغاز می‌شود و تا میدان مسئولیت و سرنوشت یک ملت امتداد می‌یابد.

نماز؛ سرچشمه استقامت و توان مقاومت

وی با بیان اینکه دانش، تدبیر و آمادگی از لوازم دفاع هستند، افزود: نماز جان انسان مسئول را از درون استوار می‌کند و قدرت ایستادگی در برابر سلطه‌گران را افزایش می‌دهد؛ زیرا انسانی که عظمت خداوند را درک کرده باشد، قدرت‌های پوشالی دنیا را تعیین‌کننده سرنوشت خود نمی‌بیند.

سلامی با تفکیک میان خواندن نماز و اقامه آن تصریح کرد: خواندن نماز به‌جای آوردن یک فریضه عبادی است، اما اقامه نماز به این معناست که انسان خداوند را در تمام زندگی حاضر و ناظر بداند؛ اقامه نماز، سربلند شدن انسان در برابر قدرت‌هایی است که در مقابل اراده الهی جایگاهی ندارند.

وی با اشاره به نقش بنیادین نماز در تربیت انسان و سامان‌دهی جامعه گفت: نماز با ایجاد آرامش در دل، استحکام اراده، تعمیق ایمان و زنده نگه داشتن امید، چهار سرمایه اساسی را برای عبور یک ملت از دشوارترین آزمون‌ها فراهم می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مقام زن و مادر ادامه داد: نماز به انسان یادآوری می‌کند که در این جهان تنها نیست و تکیه‌گاهی فراتر از همه قدرت‌ها دارد؛ تکیه‌گاهی که هرگز فرو نمی‌ریزد. از همین رو، نماز هم پشتوانه پایداری و هم سرچشمه امید و مهربانی است.

پیوند محراب و میدان در سیره رهبر شهید انقلاب

سلامی با اشاره به اهتمام مستمر رهبر شهید انقلاب به برگزاری اجلاس‌های نماز بیان کرد: این توجه از نگاهی برمی‌خاست که نماز را روح حیات فردی و اجتماعی می‌دانست؛ چراکه از محراب مسجد، محبت به خانه راه می‌یابد، از صفوف جماعت، همدلی در جامعه گسترش پیدا می‌کند و خدمت به مردم با یاد خدا معنا می‌یابد.

وی افزود: صف‌های نماز جماعت صرفاً صف‌هایی در برابر قبله نیستند؛ اگر نماز حقیقتاً اقامه شود، این صفوف می‌توانند به صفوف خدمت، ایثار، همدلی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از حق تبدیل شوند؛ همان‌گونه که در دوران جنگ‌های تحمیلی، جلوه‌هایی از این پیوند را شاهد بوده‌ایم.

دختر شهید سپهبد سلامی با اشاره به خاطره‌ای از حضور رهبر شهید انقلاب در سوسنگرد گفت: هنگامی که ایشان در وقت اذان به نماز ایستادند و در لحظات پایانی نماز، آتش توپخانه دشمن آغاز شد، معنای پیوند محراب و میدان آشکار شد؛ اینکه حتی در متن نبرد نیز محراب بندگی برپاست و دل متصل به خداوند، توان مقاومت و مبارزه را تقویت می‌کند.

وی با اشاره به پیام رهبر شهید انقلاب برای سی‌وسومین اجلاسیه سراسری نماز اظهار کرد: قدرت جامعه مؤمن باید در خدمت فرمان خداوند قرار گیرد و نماز یادآور دائمی این مسئولیت است. گسترش نماز نیز باید با تعمیق معرفت دینی و افزایش حضور قلب همراه باشد تا زمینه تربیت انسان مؤمن و حرکت به سوی جامعه و تمدن اسلامی فراهم شود.

روایت دخترانه از نماز و بندگی پدر شهید

سلامی با اشاره به تجربه همراهی با رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان گفت: در سفری که توفیق همراهی با ایشان را داشتم، به چشم دیدم که با فرا رسیدن وقت نماز و شنیدن اذان، برای اقامه نماز می‌ایستادند و چنان دل به عبادت می‌سپردند که گویی در آن لحظه جز معبود خویش کسی را نمی‌دیدند.

وی افزود: این تجربه برای من یادآور این حقیقت بود که دعوت به نماز زمانی در جان مخاطب می‌نشیند که دعوت‌کننده، خود نخستین پاسخ‌دهنده به آن باشد؛ همان‌گونه که در سیره عملی رهبر شهید انقلاب مشاهده می‌شد.

دختر شهید سپهبد سلامی همچنین با بیان خاطراتی از زندگی عبادی پدرش اظهار کرد: شهید سلامی نماز را بزرگ‌ترین تکلیف الهی می‌دانست و باور داشت که قدرت حقیقی از اتصال انسان به قدرت الهی آغاز می‌شود؛ ازاین‌رو، ایمان باید از سطح گفتار فراتر برود و در عمل و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند.

وی با اشاره به تأکید پدرش بر پیوند نماز با اهدافی همچون عزت، مقاومت، آرامش و پیروزی گفت: این باور را در خلوت خانه نیز مشاهده می‌کردم؛ در قنوت‌هایی که با اشک و تضرع همراه بود و در آنها برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر انقلاب و پیروزی رزمندگان اسلام دعا می‌کردند.

نماز شب و نماز اول وقت در زندگی شهید سردار سلامی

سلامی با اشاره به اهتمام شهید سلامی به نماز شب بیان کرد: ایشان با وجود مسئولیت‌های سنگین و خستگی ناشی از فعالیت‌های روزانه، پس از استراحت کوتاه، بدون نیاز به ساعت بیدارباش از خواب برمی‌خاستند و به عبادت، تفکر و تضرع می‌پرداختند. روز‌های پرمسئولیت ایشان از این خلوت‌های سحرگاهی نیرو می‌گرفت.

وی نماز اول وقت را از دیگر دغدغه‌های جدی پدرش دانست و افزود: شهید سلامی در هر شرایطی به اقامه نماز در اول وقت اهمیت می‌دادند و این موضوع از توصیه‌های همیشگی ایشان به اعضای خانواده و نزدیکانشان بود.

دختر شهید سلامی همچنین به توجه ویژه پدرش به اقامه نماز با لباس جهاد اشاره کرد و گفت: در نگاه ایشان، صلابت در میدان از اشک و بندگی در محراب سرچشمه می‌گرفت.

از نماز در خانه تا مسئولیت اجتماعی در جامعه

سلامی با تأکید بر اینکه اقامه نماز باید در رفتار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نمود پیدا کند، گفت: امروز در معنای پاسداری از اسلام و ایران، همه اقشار جامعه از رزمندگان مدافع وطن تا دانشمندان، معلمان، پرستاران و مردمی که پناه یکدیگر هستند، در حفظ ارزش‌ها و حدود الهی مسئولیت دارند.

وی افزود: باید با پیروی از رهنمود‌های رهبر انقلاب، صف نماز را به صف خدمت پیوند بزنیم تا ثمره اقامه نماز در زندگی اجتماعی آشکار شود.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت مقام زن و مادر در پایان با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قرائتی، رئیس ستاد اقامه نماز کشور، بر تداوم مسیر ترویج فرهنگ نماز تأکید کرد و گفت: خانه‌ای که نماز در آن با محبت همراه باشد، نخستین مدرسه بندگی برای کودک است و مسجدی که پناه مردم باشد و به سخنان و دغدغه‌های آنان گوش دهد، می‌تواند جوانان را به خود جذب کند.