باشگاه خبرنگران جوان - معاون فرهنگی و جنگ نرم و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در آستانه «روز ملی نخبگان» در منزل خانواده شهید شمخانی حاضر شد و سلام سرلشکر پاسدار علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا را به خانواده شهید ابلاغ کرد.
سردار شکارچی در این دیدار گفت: شهدا با ایثار جان خویش، امنیت و آرامش را به ملت ایران هدیه دادند و بزرگمردانی همچون شهید شمخانی با اخلاص و درایت، نقشی ماندگار در تاریخ دفاعی و امنیتی این سرزمین ایفا کردند.
وی تاکید کرد: شهید شمخانی از نخبگانی بود که توانست با مدیریت جهادی، رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی کشور ایجاد کند؛ همین مجاهدتهای بیوقفه و موفقیتهای راهبردی بود که خشم و کینه دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی را برانگیخت. شهادت، پایانِ راهِ مجاهدان فیسبیلالله نیست، بلکه پاداشِ نهاییِ مجاهدتهای خالصانه شهیدان والامقام است.
سردار شکارچی همچنین با تقدیم لوح سپاسِ سرلشکر عبداللهی، استقامت خانوادههای شهدا را الگویی ممتاز برای جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که تداوم راه شهیدان، موجب افزایش قدرت دفاعی شود.
منبع: سپاه پاسداران