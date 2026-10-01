بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای تمدن انسانی است، گفت: خطر، در آن نوع حکمرانی‌ است که «ناگریزی مرگ» را مبنایی برای بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج انسان‌ها می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه ۹ مهرماه در پیامی در شبکه ایکس، ضمن بازنشر بخشی از مصاحبه یکی از فعالان رسانه‌ای آمریکایی با رئیس‌جمهور این کشور که نسبت به پیامد‌های تجاوز نظامی علیه ایران اظهار بی‌تفاوتی کرده است، نوشت: «بالاخره همه می‌میریم، پس اهمیتی ندارد.» این جمله، یک اظهار نظر متعارف سیاسی نیست؛ پژواک جهان‌بینی کالیگولای آلبر کامو است، در همان لحظه‌ای که پوچی وجودی به استبداد بدل می‌شود - جایی که «گریزناپذیری مرگ» توجیهی برای سلب ارزش از حیات زندگان می‌شود.

بقائی با اشاره به اینکه کالیگولا چنین استدلال می‌کرد که، چون من قرار است بمیرم، پس رنج دیگران اهمیتی ندارد؛ خاطرنشان کرد: تفاوت جهان امروز با جهان روم باستان، در تفاوت ابزار‌های اعمال قدرت است؛ کالیگولا فقط ابزار‌های بدوی روم قدیم را داشت، در حالیکه «هیچ‌انگاری مدرن»، زرادخانه عظیمی از سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بزرگ‌ترین خطر ژئوپلیتیک، رهبری نیست که با واقعیت میرایی خویش مواجه می‌شود؛ خطر، در آن نوع حکمرانی است که «ناگریزی مرگ» را مبنایی برای بی‌تفاوتی نسبت به درد و رنج انسان‌ها و توجیهی برای سلب حق حیات آدم‌ها می‌کند. «همه ما می‌میریم» یک واقعیت است؛ اما «پس اهمیتی ندارد» همان جهشی است که هراس وجودی را به سلاح سیاسی مخرب بدل می‌کند.

وی یادآور شد: آنها که می‌پندارند می‌توانند با کرنش در برابر کالیگولا، او را راضی نگاه دارند، فراموش کرده‌اند که پوچی و هیچ‌انگاری به هیچ قانون و قاعده‌ای وقعی نمی‌نهد، و مماشات صرفا زمان قربانی شدن مماشات‌کنندگان را جابجا می‌کند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، پوچ گرایی
خبرهای مرتبط
بقائی: مدت زمان حضور عراقچی در نیویورک تمدید نشده است
بقائی: تاریخ بعضی رفتگان را بیش از زندگان به یاد می‌آورد
اروپا و اعضای ناتو باید در قبال تجاوز آمریکا به ایران پاسخگو باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رهبر معظم انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
سید عباس عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
مسعود پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست/ هیچ توافقی با آمریکا ماندنی نیست
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
عارف: نخبگان سرخورده نشوند؛ نظام اداری هنوز نیازمند اصلاح است
آخرین اخبار
بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است
سردار شکارچی: شهید شمخانی رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی ایران ایجاد کرد
سردار ابن الرضا: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت خواهر وزیر امور خارجه
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست/ هیچ توافقی با آمریکا ماندنی نیست
عارف: نخبگان سرخورده نشوند؛ نظام اداری هنوز نیازمند اصلاح است
مسعود پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
سرلشکر عبداللهی: نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
سید عباس عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
رهبر معظم انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد
قالیباف در پاسخ به گستاخی اخیر بسنت فرمول اقتصادی جدیدی منتشر کرد
دستور رئیس‌جمهور پزشکیان برای رفع فوری موانع تأمین و واردات کالاهای اساسی