باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-محمدرضا فلاح‌عطایی، سرپرست مدیریت شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با تشریح ظرفیت‌های آبزی‌پروری استان قم اظهار داشت: قم با پیشینه‌ای حدود ۳۰ سال در عرصه آب‌پروری، در حوزه‌های مختلف پرورش ماهیان گرم‌آبی، سردآبی و به‌ویژه ماهیان خاویاری فعالیت‌های چشمگیری داشته و نخستین استان غیرساحلی کشور در حوزه پرورش ماهیان خاویاری محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر بخش ماهیان زینتی به یکی از مزیت‌های برجسته و اقتصادی استان تبدیل شده است.

وی با اشاره به آمار عملکرد این بخش گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴.۵ میلیون قطعه انواع ماهی زینتی در استان قم تولید شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به رونق بازار و ظرفیت واحدهای فعال، این رقم تا پایان سال به مرز ۱۱ میلیون قطعه برسد.

ارزآوری و بازارهای بین‌المللی / صادرات ۳۰ درصدی ماهی زینتی و ۹۰ درصدی خاویار

سرپرست مدیریت شیلات جهاد کشاورزی قم درباره وضعیت صادرات این محصولات تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد از ماهیان زینتی تولیدشده در قم به کشورهای همسایه و حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود. همچنین در بخش ماهیان خاویاری نیز نزدیک به ۹۰ درصد از محصولات شامل گوشت و خاویار، جنبه صادراتی داشته و روانه بازارهای هدف خارجی می‌شود.

پرورش ۷۰ گونه و دستاورد علمی در تکثیر ۱۰ گونه جدید

فلاح‌عطایی به تنوع بالای گونه‌ها و توان فنی کارشناسان و پرورش‌دهندگان استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ گونه مختلف ماهی زینتی در استان تکثیر و پرورش می‌یابد. نکته حائز اهمیت این است که بیوتکنیک تکثیر ۱۰ گونه از این ماهیان برای نخستین‌بار در سطح کشور توسط متخصصان و فعالان قمی بومی‌سازی شده که به ثمر نشستن برخی از این فناوری‌ها حاصل نزدیک به یک دهه کار پژوهشی و تجربی مداوم بوده است.

اشتغال‌زایی با سرمایه‌گذاری اندک و سازگاری با اقلیم کم‌آب

وی مزیت اصلی پرورش ماهیان زینتی در استانی کویری مانند قم را نیاز بسیار محدود به آب و فضا دانست و یادآور شد: این صنعت نیازمند منابع آبی کلان نیست؛ به‌طوری‌که حتی در یک فضای مسقف و سالن ۱۰۰ متری نیز می‌توان با توجیه اقتصادی مناسب و بازدهی بالا وارد عرصه تولید شد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۶۷ واحد مجاز و فعال پرورش ماهیان زینتی در استان مشغول فعالیت هستند که در هر سالن به‌طور میانگین ۳ تا ۴ نفر اشتغال‌زایی مستقیم صورت گرفته است.

توسعه شهرک تخصصی و ارتقای ظرفیت تولید به ۳۰ میلیون قطعه

سرپرست شیلات سازمان جهاد کشاورزی قم از اجرای پروژه‌های جهشی در این حوزه خبر داد و گفت: با هدف تجمیع، ساماندهی و افزایش بهره‌وری، احداث شهرک تخصصی پرورش ماهیان زینتی در حال پیگیری است. این شهرک شامل ۲۱ واحد با ظرفیت هرکدام حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه خواهد بود که با بهره‌برداری کامل از آن ظرف یک تا دو سال آینده، ظرفیت تولید ماهیان زینتی در استان قم سالانه ۳۰ میلیون قطعه افزایش خواهد یافت.

بهره‌گیری از استخرهای دومنظوره کشاورزی در شهرستان‌ها

فلاح‌عطایی در پایان با بیان اینکه فعالیت‌های شیلاتی متناسب با شرایط اقلیمی در هر سه شهرستان استان (قم، کهک و جعفرآباد) در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بخش عمده آبزی‌پروری استان قم در استخرهای ذخیره آب کشاورزی دو منظوره صورت می‌گیرد؛ این اقدام سبب می‌شود آب پیش از مصرف در مزارع و باغات، غنی‌سازی شده و نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری منابع آب و باروری سفره کشاورزان ایفا کند.