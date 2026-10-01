مدرس خیابانی گفت:حمل بار از سوی شرکت کشتیرانی دریای خزر ۱۳٫۳ درصد رشد داشت

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل کشتیرانی با بیان اینکه گروه کشتیرانی با وجود دشواری‌های سال گذشته، وظیفه خود را نسبت به تأمین اقتصاد کشور ادا کرده است، افزود: شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته موفق شدند ۲۸ میلیون تن کالا را جابه‌جا کنند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حملات چندباره و ناجوانمردانه دشمن با بیش از ۲۰۰ پرتابه به کشتی‌سازی اروندان از جمله شرکت‌های تابعه گروه کشتیرانی در فروردین‌ امسال، خاطرنشان کرد: شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز از دیگر توابع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که با مشارکت شرکت کشتی‌سازی ایزوایکو در حال فعالیت بود نیز، طی جنگ ۴۰ روزه مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید.

مدرس خیابانی این اقدامات خصمانه و همچنین محاصره دریایی را مصادیق جنایات جنگی دانست و افزود: دشمن به همین خصومت‌ورزی‌ها اکتفا نکرد و به کشتی کانتینری توسکا متعلق به گروه کشتیرانی حمله کرد و تمام خدمه آن را نیز به گروگان گرفت که خوشبختانه با تلاش‌ دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه دیپلماسی کشور، کشتی و خدمه از گروگان دشمن خارج شدند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به عملکرد گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: گروه کشتیرانی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ حدود ۲۸ میلیون تن بار جابه‌جا و درآمد عملیاتی این شرکت نیز ۵۶ درصد رشد کرد.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شکسته‌شدن دوباره رکوردهای عملیاتی تاریخی شرکت، افزود: در بخش کانتینری، ۹۰۲ هزار و ۲۸۹ تی.ای.یو کانتینر ۲۰ فوتی (TEU) جابه‌جا شد که ۴٫۹ درصد بیش از سال قبل بود.

به گفته مدرس‌خیابانی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش حمل ریلی حدود ۱٫۹ میلیون تن کالا جابه‌جا نمود که ۴ درصد رشد را نسبت به سال ۱۴۰۳ ثبت کرد و از سوی دیگر، حمل بار از سوی شرکت کشتیرانی دریای خزر ۱۳٫۳ درصد رشد داشت.

ارتقاء بندر چابهار به دومین بندر عملیاتی کشور از دیگر موضوعاتی بود که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخت و در این باره گفت: بندر چابهار با همت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته شاهد تخلیه و بارگیری ۱۲۸ هزار TEU کانتینر بود که این رقم جایگاه آن را به دومین بندر بزرگ کانتینری کشور ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان برترین شرکت حمل و نقلی کشور را از آن خود کرده است، گفت: گروه کشتیرانی هم اکنون ۲۱۰ هزار کانتینر معادل ۳۲۵ هزار TEU را در مالکیت خود دارد که از سوی ۲۷ فروند شناور کانتینری جابه‌جا می‌شود.

وی تعداد شناورهای تحت تملک کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را ۱۴۵ فروند انواع شناور اعلام کرد و گفت: به جز ۲۷ فروند شناور کانتینری که اشاره شد، ۳۳ فروند شناور فله‌بر، ۱۶ فروند تانکر، ۴۹ فروند چندمنظوره و ۲۰ فروند سایر انواع شناور در ناوگان فعال هستند که ظرفیت وزنی شرکت کشتیرانی را به ۵ میلیون تن DWT می‌رساند. این تعداد شناور از سوی ۳۳۰۰ نفر پرسنل دریایی راهبری می‌شوند؛ البته در مجموع ۶۲۰۰ نفر کارکنان دریایی و غیردریایی در بخش‌های مختلف و متنوع فعالیت می‌کنند؛ همچنین ۱۶۲۸ انواع واگن نیز در بخش ریلی در حال خدمات‌رسانی به صاحبان کالا هستند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اولویت راهبردی این شرکت را نوسازی و بهسازی ناوگان دانست و ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی صنایع دریایی، سن ناوگان باید به ۱۰ سال کاهش یابد. از این رو اقدامات لازم در جهت نوسازی ناوگان در دست انجام است