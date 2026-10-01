باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مراسم بزرگداشت آیتالله سید موسی شبیری زنجانی(ره)، از مراجع عظام تقلید و از فقهای برجسته حوزه علمیه، در دفتر آیتالله عبدالله جوادی آملی برگزار شد.در این مراسم، جمعی از علما، اساتید حوزه و شخصیتهای حوزوی و اقشار مختلف مردم حضور یافتند و یاد و مقام علمی و اخلاقی این عالم فقید را گرامی داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی، از مدرسان حوزه علمیه، در این آیین با تبیین وجوه علمی و اخلاقی شخصیت آیتالله شبیری زنجانی، ابعاد گوناگون زندگی این فقیه فقید را برای حاضران تشریح کرد.
وی کوششهای چندینساله این عالم ربانی را در راه دانش، پژوهش و خدمت به جامعه حوزوی ارج نهاد و تصریح کرد: این عالم فقید، عمر شریف خود را وقف تعلیم، تحقیق و تربیت شاگردان کرد و همواره در مسیر اعتلای حوزه علمیه و خدمت به دین و دانش گام برداشت. خدمات ارزشمند او، میراثی ماندگار برای حوزههای علمیه و نسلهای آینده به شمار میرود.
حجتالاسلام صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ابعاد علمی و اخلاقی شخصیت این عالم فقید پرداخت و با تأکید بر لزوم پاسداشت میراث معنوی این مرجع فقید گفت: طلاب و حوزههای علمیه باید سیره علمی، تواضع و اخلاق آیتالله شبیری زنجانی را بهعنوان الگویی ماندگار بشناسند و در مسیر علمی و معنوی خود از آن بهره بگیرند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: معرفی سیره عملی عالمان بزرگ به نسل جوان حوزه، نقشی اساسی در تربیت طلاب و تعمیق فضایل اخلاقی در میان جامعه حوزوی ایفا میکند.
شایان ذکر است در ادامه آیین های بزرگداشت آیتالله شبیری زنجانی،مراسم بزرگداشتی از طرف آیتالله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید فردا جمعه در دفتر ایشان واقع در خیابان شهدا برگزار می شود.