باشگاه خبرنگاران جوان - تیم رسانه‌ای از شبکه‌های تلویزیونی به نمایندگی از معاونت سیما با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و رسانه‌ای به لبنان سفر کرده است تا در قالب برنامه‌ای ویژه، ارتباطی مستقیم با این کشور برقرار و رویداد‌ها و تحولات میدانی را پوشش دهد.

در این برنامه، چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، حاج حسین یکتا، سعید حدادیان، جمعی از ورزشکاران و فوتبالیست‌هایی، چون بهروز رهبری فرد، بهنام ابوالقاسم پور و مجریانی از جمله راحله امینیان، ژیلا صادقی و وحید یامین پور حضور دارند.

این برنامه با محوریت ارتباط و پیوند میان مردم ایران و لبنان، جبهه مقاومت و روایت حضور و همراهی مردم ایران در کنار مردم لبنان، به پوشش مستقیم رویداد‌ها و تحولات میدانی خواهد پرداخت.

برنامه ویژه لبنان به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پخش می‌شود و بخش‌هایی از آن نیز به صورت MC از دیگر شبکه‌های تلویزیونی روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه با هدف ارائه تصویری مستقیم از تحولات لبنان و تقویت ارتباط رسانه‌ای میان مردم ایران و لبنان و جبهه مقاومت تولید و پخش می‌شود.

منبع: معاونت سیمای رسانه ملی