منابع می‌گویند آمریکا قصد دارد تا اوایل آذر، سه ناو هواپیمابر را در اطراف ایران مستقر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک منبع آمریکایی که نام او فاش نشده، گزارش داد که ناو هواپیمابر «روزولت» به همراه گروه رزمی خود، پایگاه سن‌دیگو در جنوب غربی آمریکا را ترک کرده و در حال حرکت به سمت منطقه آسیای غربی است.

همچنین در این گزارش گفته شده که نیروی اعزامی تفنگداران دریایی «مکین آیلند» نیز روز دوشنبه از سن‌دیگو به مقصد آسیای غربی حرکت کرده است. گفته می‌شود بیش از ۲ هزار تفنگدار دریایی در این یگان حضور دارند.

بر اساس این گزارش، تا پایان ماه نوامبر (اوایل آذر) سه ناو هواپیمابر و دو یگان آبی‌خاکی آمریکا در اطراف ایران مستقر خواهند شد.

 این مقام آمریکایی ادعا می‌کند که تمرکز این حجم از نیرو‌های نظامی آمریکا در آسیای غربی، «گزینه‌های مختلفی را برای دولت این کشور در قبال ایران فراهم خواهد کرد».

منبع: الجزیره

برچسب ها: تئودور روزولت ، ناو هواپیمابر ، تیپ تفنگداران
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