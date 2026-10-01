حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود / تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است

نوری قزلجه گفت:حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود. آنها برنامه ریزی کرده بودند که در عرض ۲۰ روز کشور دچار قحطی شود؛ اما به لطف پروردگار حتی برای یک ساعت کمبود مواد غذایی نداشتیم علی رغم اینکه با خشک سالی نیز رو‌به‌رو بودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با آیت لله سید هاشم حسینی بوشهری،رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره به چالش‌های متعدد دولت در دو سال گذشته گفت: به لطف الهی و رهبری‌های حکیمانه رهبر شهیدمان و در ادامه رهبر عزیزمان و تدابیری که در دولت اندیشیده شد، خدمت رسانی ادامه داشت.

وی با اشاره به مسئله امنیت غذایی بیان داشت: حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود. آنها برنامه ریزی کرده بودند که در عرض بیست روز کشور دچار قحطی شود؛ اما به لطف پروردگار حتی برای یک ساعت کمبود مواد غذایی نداشتیم علی رغم اینکه با خشک سالی نیز روبرو بودیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در دولت بنا را بر حمایت از تولید کنندگان گذاشته‌ایم و این باعث شد که در سخت‌ترین شرایط و زیر بمباران‌ها تولید ادامه داشته باشد.

نوری قزلجه با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و افزایش هزینه نقل و انتقالات در پی محاصره بنادر جنوبی کشور گفت: در تلاشیم که این هزینه‌ها نیز از سر سفره مردم برداشته شود.

وی با اشاره به منفی شدن رشد اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی اظهار داشت: در اقتصاد کشور تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: وضعیت ذخایر نیز از میزان تعیین شده قانونی بیشتر است و امیدواریم هر چه سریعتر هزینه اقلام را نیز کاهش دهیم.
 
آیت الله جوادی آملی: با این مردم، کشور پیروز است
 
آیت الله جوادی آملی در دیدار غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور، بیان داشت: ذات اقدس اله، حفظ کشور را به کمک مردم نسبت می‌دهد و مردم را از خود جدا نمی‌داند؛ بلکه آنان را «یدالله» می‌داند.

وی افزود: انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمی‌داند و خداوند نیز او را دست خود می‌داند؛ اینان بندگان الهی‌اند.

وی ادامه داد: انسان باید به جایی برسد که تمام کارهای او با تأییدات الهی همراه باشد.

آیت الله جوادی آملی، انقلاب اسلامی و دفاع هشت‌ساله را از نمونه‌های این همراهی و تأیید الهی برشمرد و تاکید کرد: انقلاب ما این‌گونه بود و جنگ هشت‌ساله نیز همین‌گونه بود. جنگ هشت‌ساله ما، جنگی بین‌المللی بود؛ با این مردم، کشور پیروز است.

منبع:دفتر آیت الله جوادی آملی

برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، امنیت غذایی
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