حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود / تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است

باشگاه خبرنگاران جوان -غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با آیت لله سید هاشم حسینی بوشهری،رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اشاره به چالشهای متعدد دولت در دو سال گذشته گفت: به لطف الهی و رهبریهای حکیمانه رهبر شهیدمان و در ادامه رهبر عزیزمان و تدابیری که در دولت اندیشیده شد، خدمت رسانی ادامه داشت.
وی با اشاره به مسئله امنیت غذایی بیان داشت: حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود. آنها برنامه ریزی کرده بودند که در عرض بیست روز کشور دچار قحطی شود؛ اما به لطف پروردگار حتی برای یک ساعت کمبود مواد غذایی نداشتیم علی رغم اینکه با خشک سالی نیز روبرو بودیم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در دولت بنا را بر حمایت از تولید کنندگان گذاشتهایم و این باعث شد که در سختترین شرایط و زیر بمبارانها تولید ادامه داشته باشد.
نوری قزلجه با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و افزایش هزینه نقل و انتقالات در پی محاصره بنادر جنوبی کشور گفت: در تلاشیم که این هزینهها نیز از سر سفره مردم برداشته شود.
وی با اشاره به منفی شدن رشد اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی اظهار داشت: در اقتصاد کشور تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است.
وی افزود: انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمیداند و خداوند نیز او را دست خود میداند؛ اینان بندگان الهیاند.
وی ادامه داد: انسان باید به جایی برسد که تمام کارهای او با تأییدات الهی همراه باشد.
آیت الله جوادی آملی، انقلاب اسلامی و دفاع هشتساله را از نمونههای این همراهی و تأیید الهی برشمرد و تاکید کرد: انقلاب ما اینگونه بود و جنگ هشتساله نیز همینگونه بود. جنگ هشتساله ما، جنگی بینالمللی بود؛ با این مردم، کشور پیروز است.
منبع:دفتر آیت الله جوادی آملی