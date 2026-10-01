باشگاه خبرنگاران جوان - سید ستار هاشمی روز پنجشنبه در نشست با نخبگان، فعالان کسبوکارها و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سمنان در استانداری با بیان اینکه سرمایهگذاری در شبکه ارتباطی نیازمند جذابیت اقتصادی است، درباره موضوع تعرفه خدمات ارتباطی گفت: اگر شبکه ارتباطی با یارانه و سوبسید اداره شود، در مقطعی منابع لازم برای حفظ کیفیت شبکه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین باید برای سرمایهگذاری در این حوزه جذابیت ایجاد شود.
وی با اشاره به انباشت فاصله میان هزینههای ارائه خدمات و درآمدهای این بخش طی سالهای گذشته افزود: موضوع تعرفه باید در طول زنجیره ارزش به صورت متوازن دیده شود تا امکان توسعه و ارتقای کیفیت ارتباطات فراهم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شده است این موضوع با حضور دارندگان پروانه و نمایندگان بخشهای مرتبط بررسی و درباره آن تصمیمگیری شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به وابستگی حوزه فناوری به شبکه جهانی گفت: توسعه پایدار نیازمند تقویت ظرفیتهای داخلی در کنار تعامل با سایر کشورهاست و نمیتوان این دو موضوع را از یکدیگر جدا کرد.
هاشمی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای ارتباطی و فناوری کشور در جریان جنگ اخیر افزود: این آسیبها واقعی است و بخشهایی از زیرساختهای ارتباطی و پژوهشی کشور نیز آسیب دید، اما این شرایط نباید موجب ناامیدی از آینده شود.
وی ادامه داد: با وجود همه پیچیدگیها، کشور مسیر پیشرفت را ادامه داده است و باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، منابع دولت و توان بخش خصوصی برای جبران خسارتها و توسعه زیرساختها تلاش کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه آینده فناوری همه حوزههای زندگی مردم را دربرمیگیرد، گفت: آموزش نیز یکی از حوزههای مهم در اقتصاد دیجیتال است و استان سمنان در این زمینه ظرفیتهای خوبی دارد.
هاشمی درباره آموزش ترکیبی و تجربه ایجادشده پس از دوران کرونا افزود: اگرچه در ابتدا تصور میشد پس از کرونا آموزش به شرایط قبل بازگردد، اما زیرساختهای ایجاد شده در آن دوره باقی ماند و اکنون میتوان از این ظرفیت برای توسعه آموزش استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه دولت هوشمند بیان کرد: زیستبوم دولت هوشمند با محوریت بخش خصوصی در حال پیگیری است و در حوزههای فرابخشی نیز تلاش میشود دستگاههای مختلف در قالب یک زیستبوم و با مشارکت شرکتهای خصوصی کنار یکدیگر قرار گیرند.
وزیر ارتباطات: راهکار فعلی برای حذف فاصله میان انباشت هزینهها و خدمات سرمایهگذاری است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از دغدغههای جدی این حوزه را حفظ نیروهای متخصص فناوری در دستگاههای دولتی دانست و گفت: اگر نیروهای فنی و توانمند از دولت خارج شوند، دانش کارفرمایی و امکان نظارت مؤثر بر پروژهها نیز تضعیف میشود.
هاشمی افزود: در همین زمینه موضوع اختصاص فوقالعاده ویژه فناوری برای کارشناسان متخصص این حوزه در دستگاههای دولتی را به صورت جدی پیگیری کردهایم و مکاتبات متعددی در این خصوص انجام شده است.
وی درباره حذف کاغذ و توسعه اسناد و امضاهای الکترونیک نیز گفت: تحول دیجیتال تنها یک موضوع فنی نیست و مقاومتهای انسانی، قوانین و مقررات نیز در این مسیر نقش دارند، اما با پیگیری مستمر میتوان این موانع را به تدریج برطرف کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه شبکه ارتباطی مدارس استان سمنان گفت: در حال حاضر ۶۷ مدرسه متصل و ۷۱۹ مدرسه هدف در استان وجود دارد و شرکت مخابرات ایران برای تکمیل برنامه اتصال مدارس در اسرع وقت برنامهریزی میکند.
هاشمی افزود: اتصال مدارس عشایری و شبانهروزی با اولویت بالا در دستور کار قرار میگیرد و در زمینه هوشمندسازی مدارس نیز تلاش میشود منابع بیشتری به سمت مناطق دارای نیاز هدایت شود.
وی با اشاره به طرح «ایران دیجیتال» گفت: تجربه اجرای این طرح نشان داد که دانشآموزان مناطق روستایی نیز میتوانند با فراهم شدن بسترهای ارتباطی، در عرصههای مختلف به موفقیتهای قابل توجهی دست پیدا کنند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای علمی و فناورانه استان سمنان گفت: باید از ظرفیتهای موجود در استان برای اجرای طرحهای بزرگ و ارایه خدمات در سطح ملی استفاده کرد و در این مسیر از انجام کارهای جزیرهای و پراکنده پرهیز شود.
هاشمی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده درباره ایجاد استودیو بازیسازی و آزمایشگاه ارزیابی امنیتی در استان سمنان گفت: اعتقاد داریم استان ظرفیتهای خوبی دارد و به جای اجرای طرحهای کوچک و جزیرهای، باید به دنبال اجرای یک کار فاخر باشیم که علاوه بر پاسخگویی به نیاز استان، بتواند در عرصه ملی نیز خدمات ارائه دهد.
وی اضافه کرد: تلاش میشود ظرفیتهای موجود در استان در قالب طرحهایی منسجم و اثرگذار مورد استفاده قرار گیرد.
وی یادآور شد که اگر نیاز فناورانهای در سطح دانشگاهها و دستگاههای مختلف وجود دارد، باید این ظرفیتها شناسایی و به صورت پیشرو برای حل مسائل در سطح کشور استفاده شود.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان سمنان بیان کرد: بر اساس گزارشهای ارائه شده، توسعه زیرساخت در لایه هسته شبکه استان در مقطع زمانی اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و در لایه دسترسی نیز توسعه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در حال پیگیری است.
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۱۲ طرح در تمام زیرحوزههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با مجموع سرمایهگذاری ۲۴ هزار و ۱۳۶ میلیارد ریال افتتاح شد.
ضریب نفوذ تلفن همراه در استان سمنان بیش از ۲۲۲ درصد و ۵۴۷ روستای بالای ۲۰ خانوار استان سمنان زیرپوشش اینترنت است.
ترافیک مصرف روزانه اینترنت در استان سمنان ۳۵۰ ترابایت و متوسط سرعت اینترنت ۱۳ مگابیتبرثانیه عنوان شده است.