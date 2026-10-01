یک مقام عراقی اعلام کرد با خروج آخرین نظامی ائتلاف، دیگر هیچ نظامی یا مشاوری از نیرو‌های ائتلاف در بغداد و اقلیم کردستان حضور ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تحسین الخفاجی، مدیر اطلاع‌رسانی وزارت دفاع و معاون رئیس گروه رسانه‌ای امنیتی عراق، تاکید کرد که هیچ مشاور یا نظامی از نیرو‌های ائتلاف، چه در اقلیم کردستان و چه در بغداد، حضور ندارد.

الخفاجی روز پنجشنبه گفت: «روز گذشته آخرین نظامی ائتلاف نیز از عراق خارج شد و به این ترتیب، عراق از نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی خالی شد. عراق اکنون وارد مرحله و دوره جدیدی در زمینه آموزش، تسلیحات و توسعه شده است.»

او روابط با آمریکا را «مستحکم و رو به توسعه» توصیف کرد که متناسب با شرایط و زمان‌بندی‌های جدید، در حال تجدید و تنظیم است. معاون رئیس گروه رسانه‌ای امنیتی عراق همچنین گفت این کشور در مسیر «گسترش روابط با همه کشور‌های همسایه» قرار دارد و در تمامی زمینه‌ها همکاری و فعالیت گسترده‌ای در جریان است.

الخفاجی درباره تسلیحات نیز به دستور علی الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، بر ضرورت  تسریع در تجهیز سامانه دفاع هوایی اشاره کرد و گفت مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تحقق این هدف از ۶ سال به ۳ سال کاهش یافته است.

او با اشاره به اولویت‌های تسلیحاتی عراق گفت: «انتخاب سلاح باید پاسخگوی نیاز‌های کشور ما باشد؛ این سلاح باید بتواند از اهداف حیاتی کشور محافظت کند، از منافع ما دفاع کند و امنیت و حفاظت از حریم هوایی ما را تامین کند.»

الخفاجی درباره روابط با اقلیم کردستان نیز تاکید کرد که این اقلیم «بخشی از منظومه امنیتی عراق است و نیرو‌های پیشمرگه نیز در چارچوب این منظومه فعالیت می‌کنند» و میان دو طرف «روابط رو به توسعه، هماهنگی و همکاری مشترک» وجود دارد.

او افزود همکاری با اقلیم کردستان شامل «برنامه‌ریزی مشترک، تبادل اطلاعات اطلاعاتی و امنیتی و همچنین تحلیل تمامی رخنه‌ها و چالش‌های امنیتی بر اساس سازوکاری واحد و با استفاده از اطلاعات اطلاعاتی مشترک» است.

الخفاجی درباره تهدید داعش نیز گفت: «اکنون ما هستیم که عناصر داعش را تعقیب می‌کنیم و آنها را در مخفیگاه‌هایشان هدف قرار می‌دهیم. آنها پیش‌تر در این مخفیگاه‌ها پنهان می‌شدند و ما نمی‌توانستیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.»

او تاکید کرد دسترسی به عناصر این گروه و هدف قرار دادن آنها اکنون «بسیار آسان» شده و اعضای داعش «دیگر تهدیدی برای نیرو‌های امنیتی محسوب نمی‌شوند.»

منبع: رووداو

برچسب ها: نظامیان آمریکا ، ائتلاف بین المللی ، اقلیم کردستان
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