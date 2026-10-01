باشگاه خبرنگاران جوان - رئیسجمهور مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت خواهر سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه، برای آن بانوی مؤمنه رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای بازماندگان معزز صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت کرد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر عراقچی
وزیر محترم امور خارجه
درگذشت همشیره مکرمهتان، مرحومه بدرالسادات عراقچی را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بستگان آن مرحومه صمیمانه تسلیت میگویم و با ابراز همدردی، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت و مغفرت الهی و همنشینی با صالحان و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، صبر، آرامش و تسلی خاطر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران»