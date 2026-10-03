مدیر عامل پشتیبانی امور دام از خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ مازاد در راستای حمایت از مرغداران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام با اشاره به برنامه خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ از مرغداران گفت: با توجه به مازاد تولید مرغ در سطح کشور، دولت به منظور جلوگیری از زیان مرغداران از ۲۳ شهریور اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان کرده است.

به گفته وی، دولت در راستای حمایت از مرغداران، جلوگیری از عرضه مرغ کمتر از قیمت تمام شده و ایجاد انگیزه برای جوجه ریزی در ماه های آتی با خرید حمایتی بدنبال جبران بخشی از زیان تولیدکنندگان است.

جعفری ادامه داد: استمرار خرید حمایتی مرغ منجر به ثبات بازار، جبران بخشی از زیان مرغداران و عرضه مرغ با نرخ متعادل برای مصرف کننده خواهد شد.

مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بر مبنای استاندارد تعریف شده مرغ های تولیدی با وزن ۱.۲ تا ۱.۸ کيلوگرم از مرغداران خریداری می شود، افزود: تولیدکننده مرغ تولیدی را حداکثر با وزن ۱.۸ کیلوگرم باید تحویل دهد، از این رو ناظران پشتیبانی به هنگام کشتار در کشتارگاه وجود دارد.

به گفته وی، خرید حمایتی مرغ به منظور ذخایر استراتژیک بصورت نقدی یا تهاتر با نهاده در حال انجام است و مجوز صادرات از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کردیم و مشکلی در این خصوص نداریم، اما صادرات شرایط دیگری برای کشتار دارد که در صورت تقاضا از سوی تجار خارجی، این امر صورت می گیرد.

جعفری با اشاره به آینده بازار مرغ گفت: با توجه به میزان تولید و ذخایر، مشکلی در عرضه مرغ برای ماه های آتی نخواهیم داشت و در شرایط مازاد عرضه نسبت به تقاضا به امر خرید حمایتی ورود می کنیم و با استمرار خرید حمایتی پیش بینی می شود بازار به تعادل برسد.