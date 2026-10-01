باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، عصر امروز در رزمایش بزرگ جان‌فدا در اصفهان اظهار داشت: امروز با حضور صد‌ها هزار نفری مردم در شهر‌های مختلف اصفهان، جلوه دیگری از اقتدار، حضور و شجاعت ملت ایران به نمایش گذاشته شد.

وی با بیان اینکه قدرت بسیج جان‌فدایان پایانی ندارد، افزود: بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا ظرفیت و استعداد مشخصی دارند و در میدان‌های جنگ، نیرو‌های دشمن با فرسایش فکری، روحی و جسمی مواجه می‌شوند، اما بسیجیان جان‌فدا در مواجهه با خطرات، شاداب‌تر و سلحشورتر می‌شوند.

طائب گفت: پویش جان‌فدا انعکاس جنبه‌ای از بعثت و برانگیختگی مردم ایران است و این پویش را می‌توان بزرگ‌ترین پویش دفاعی در تاریخ جنگ‌های دنیا دانست.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: جان‌فدا تنها به عرصه دفاع محدود نمی‌شود، بلکه حضور مردم در همه عرصه‌های خدمت، جهاد علمی و تلاش برای آبادانی و پیشرفت کشور را نیز دربرمی‌گیرد؛ مردمی که پرچم ایران را بر سراسر این سرزمین پهناور به اهتزاز درمی‌آورند.

وی با اشاره به حضور میلیونی جان‌فدایان در صحنه‌های مختلف کشور تصریح کرد: این حضور، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را تثبیت می‌کند و به دشمنان اعلام می‌کند تا زمانی که خواسته‌های ملت ایران تحقق پیدا نکند، تنگه هرمز بازشدنی نخواهد بود.

طائب در پایان با قدردانی از حضور مردم در این رزمایش بزرگ گفت: از حضور تک‌تک برادران و خواهران، پسران و دختران در این رزمایش بزرگ تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم این حضور مورد رضایت مقام معظم رهبری قرار گیرد که رضایت حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) را نیز به دنبال خواهد داشت.