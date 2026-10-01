باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - الله‌مراد عفیفی‌پور اظهار کرد: در حوزه تجارت و حمل‌ونقل دریایی، بخش عمده‌ای از نقش‌آفرینان خارج از کشور قرار دارند و فعالیت‌ها در یک فضای بین‌المللی شکل می‌گیرد؛ بنابراین دیپلماسی می‌تواند در این حوزه نقش اساسی داشته باشد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در تعامل با سازمان جهانی دریانوردی دنبال می‌شود، رساندن صدای بخش دریایی و دریانوردی کشور و تشریح آسیب‌های واردشده به این بخش به سازمان جهانی دریانوردی است تا بتوانیم از طریق این سازمان و ظرفیت‌های آن، حقانیت کشور و بخش دریایی و حمل‌ونقل دریایی ایران را به دنیا اعلام کنیم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: آسیب‌های ناعادلانه‌ای به بخش دریایی و حمل‌ونقل دریایی کشور وارد شده و یکی از محورهای دیپلماسی دریایی ما این است که این موضوع را در مجامع بین‌المللی مطرح و صدای بخش دریایی کشور را به گوش جهانیان برسانیم.

عفیفی‌پور با اشاره به دیگر ابعاد دیپلماسی دریایی گفت: بخش دیگری از این دیپلماسی، هم‌افزایی ظرفیت‌های دریایی و بندری موجود در کشورهای همسایه و حتی کشورهای دورتر است تا بتوانیم از ظرفیت کشورهای مختلف برای حمل کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: دیپلماسی حمل‌ونقل و دیپلماسی اقتصادی در این حوزه می‌تواند بسیار مؤثر باشد و خوشبختانه با توجه به فعالیت‌هایی که سازمان بنادر با همکاری وزارت امور خارجه و بخش خصوصی انجام داده، اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و این مجموعه‌ها توانسته‌اند در تاب‌آوری اقتصاد کشور و اثرگذاری بر حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کالا نقش‌آفرینی کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: برای ادامه این مسیر، لازم است در سایر دستگاه‌ها نیز همان‌طور که مورد تأکید قرار گرفته، سازماندهی متناسب و اقتضایی با شرایط کشور ایجاد شود. برخی بخش‌های دولتی و غیردولتی هنوز به این باور نرسیده‌اند که باید سازماندهی خود را متناسب با شرایط جاری کشور تغییر دهند تا بتوانند نیازهای کشور را در شرایط فعلی پاسخ دهند و به افزایش تاب‌آوری کمک کنند.

شبانه‌روزی شدن فعالیت گمرکات برای تسریع ورود کالا

عفیفی‌پور درباره تفاهم‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی با گمرک جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر تسهیل ورود کالا گفت: یکی از اهداف اصلی این همکاری، تسریع ورود کالا به کشور، کاهش معطلی، افزایش ماندگاری و حفظ کالا و همچنین کاهش هزینه‌های جاری کالا است.

وی افزود: با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که میان سازمان بنادر و گمرک ایران منعقد شده، بخش قابل توجهی از گمرکات کشور که می‌توانند در این حوزه اثرگذاری بیشتری داشته باشند، به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند و امروز شاهد هستیم که کالا با سرعت بیشتری وارد کشور می‌شود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: البته همچنان نیاز به توسعه و توجه بیشتر وجود دارد تا ورود کالا به کشور بیش از پیش تسهیل شود و بتوان از ظرفیت‌های موجود در این بخش به شکل مطلوب‌تری استفاده کرد.

فعالیت بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد در کشور

عفیفی‌پور درباره تعداد دریانوردان فعال کشور نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۲ هزار دریانورد فعال در کشور داریم و تعداد افرادی که دارای گواهینامه دریانوردی هستند، بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر است.

وی ادامه داد: برای توسعه حوزه دریانوردی، ۶۲ مرکز آموزش دریایی در کشور فعالیت می‌کنند که عمدتاً توسط بخش غیردولتی ایجاد شده‌اند. سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از این مراکز آموزشی بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: تجارت دریایی کشور و حمل کالا از اقصی نقاط دنیا به بنادر کشور در طول سال، توسط همین دریانوردان انجام می‌شود و آنها نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های دریایی و تجاری کشور دارند.

نقش دریانوردان در اقتصاد دریا محور

عفیفی‌پور با اشاره به نقش دریانوردان در اقتصاد دریا محور گفت: یکی از بخش‌های اصلی و اثرگذار اقتصاد دریا محور، حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های دریایی و بندری است و دریانوردان با توجه به نقش خود در حمل ایمن کالا، حفظ ایمنی بنادر، تخلیه و بارگیری و افزایش سرعت عملیات بندری، نقش مهمی در این حوزه دارند.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست نیز یکی از اصول اساسی اقتصاد دریا محور است و دریانوردان در این حوزه نیز می‌توانند نقش مهمی در توسعه پایدار بخش دریایی ایفا کنند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش دریانوردان در شرایط جنگی اخیر اظهار کرد: در ایام جنگ اخیر، دریانوردان کشور با جانفشانی و نقش‌آفرینی خود توانستند به طرق مقتضی با آنچه از آن به عنوان محاصره دریایی یاد می‌شود، مقابله کنند و با عبور از محدودیت‌های ایجادشده، در تاب‌آوری کشور در حوزه اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی وجود دارد که دریانوردان نقش اساسی در هدایت کشتی‌ها، تردد و حمل بار بر عهده دارند و توسعه این بخش می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و توسعه اقتصاد دریا محور کمک کند.

ضرورت تغییر سازماندهی برای فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی

وی در ادامه درباره اتصال دریا و اقیانوس به کریدورهای ریلی و جاده‌ای کشور، به‌ویژه در شمال و جنوب، گفت: موضوع مورد اشاره، به ترانزیت کالا مربوط می‌شود؛ کالاهایی که می‌توانند صادراتی، وارداتی یا کالاهای عبوری از کشور مربوط به کشورهای دیگر باشند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: برای فعال شدن کریدورهای ترانزیتی باید شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل شامل جاده، ریل، هوا و دریا به یکدیگر متصل شوند و در این زمینه بخش‌های مختلفی در راه‌اندازی و فعال‌سازی کریدورها نقش دارند.

عفیفی‌پور تأکید کرد: همان‌طور که اشاره کردم، باید در همه ارگان‌هایی که در حوزه ترانزیت نقش دارند، سازماندهی متناسب با شرایط ایجاد شود. اگر این سازماندهی همچنان مانند قبل از ایام جنگ ادامه پیدا کند، نمی‌توانیم به اندازه کافی از ظرفیت‌های کریدورهای ترانزیتی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر بخش‌های مختلف به این باور برسند که باید سازماندهی خود را تغییر داده و متناسب با شرایط جاری کشور اصلاح کنند، قطعاً می‌توانیم از ظرفیت مسیرهای ترانزیتی موجود استفاده بیشتری داشته باشیم.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به نقش دیپلماسی در فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی گفت: وقتی مسیرهای ترانزیتی از کشورهای مختلف عبور می‌کنند و شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در کشورهای گوناگون وجود دارد که نقاط مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند، قطعاً دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی می‌تواند استفاده از این ظرفیت‌ها را تسهیل کند.

عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: اتصال شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل، از ریل و مسیرهای زمینی گرفته تا دریا، می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از کریدورهای ترانزیتی را فراهم کند و دیپلماسی اقتصادی و بین‌المللی در تحقق این هدف نقش مهمی خواهد داشت.