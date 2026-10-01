باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه شامگاه پنجشنبه تاکید کرد که جهان، از شرق و غرب گرفته تا شمال و جنوب، دیر یا زود ناگزیر خواهد بود درباره اصول یک نظام جهانی جدید به توافق برسد. او گفت مسئولیت جهان در قبال آینده مشترک، صرفا یک شعار نیست.

او افزود بسیاری از هنجار‌های حقوقی پیشین در سراسر جهان کنار گذاشته شده‌اند، اما هنوز هنجار‌های جدیدی جایگزین آنها نشده است. پوتین ادامه داد: «در سراسر جهان و در همه سطوح تغییراتی در حال وقوع است که زمینه را برای یک تحول کیفی فراهم می‌کند. تمام زندگی در حال تغییر است و بشریت هنوز ابعاد چالش‌هایی را که با آن روبه‌روست درک نکرده است.»

رئیس‌جمهور روسیه افزود: «بسیار محتمل است که در آینده نزدیک، درگیری‌های بین‌المللی ادامه پیدا کنند. ثبات داخلی کشور‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و دولت‌ها می‌توانند راه‌های مختلفی را برای تضمین آن در پیش بگیرند. ثبات داخلی برای هر کشوری همواره مهم‌تر از هر چیز دیگری است.»

پوتین همچنین گفت فناوری چشم‌انداز‌های گسترده‌ای برای بهبود کیفیت زندگی ایجاد می‌کند، اما در عین حال خطر ویرانی ناشی از درگیری‌ها را نیز به همراه دارد.

پوتین تاکید کرد: «مردم باید خطرات نوظهور را درک کنند و برای مقابله با آنها آماده باشند. باید از سناریو‌های فاجعه‌بار جلوگیری کنیم و اقدامات عملی برای جلوگیری از کشیده شدن بشریت به آستانه یک درگیری وجودی که بقای آن را تهدید می‌کند، انجام دهیم.»

او ادامه داد: «جهان در مسیر حرکت به سمت چندقطبی شدن با خطرات متعددی روبه‌روست و کاهش این خطرات، ماموریت اصلی است. برخی سازمان‌های بین‌المللی در حال حاضر به جای کاهش خطرات، در راستای منافع گروهی از کشور‌ها به تشدید آنها کمک می‌کنند.»

پوتین افزود: «کشور‌های غربی نفوذ نامتوازنی در سازمان ملل اعمال می‌کنند که به برهم خوردن توازن منجر شده است. روسیه از اصلاح عادلانه سازمان ملل حمایت می‌کند، اما این امر بدون دستیابی به اجماع ممکن نیست؛ اجماعی که در شرایط کنونی دستیابی به آن دشوار است.»

پوتین همچنین گفت: «وضعیت جهانی با فاصله گرفتن از سلطه غرب و حرکت به سمت یک نظام جهانی دموکراتیک‌تر و باثبات‌تر بهبود خواهد یافت و نفوذ واقعی کشور‌های غربی در جهان در حال کاهش است و این امر به نفع شکوفایی فزاینده کشور‌های دیگر خواهد بود.»

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه گفت: «هنگام پاسخ به چالش‌های کنونی، باید تاثیر تصمیم‌های خود بر آینده را بررسی کنیم. اشتباه است که بدون دیدن تصویر کلی، در جزئیات غرق شویم. قدرت‌های جهانی مسئول همواره به شکلی با یکدیگر رقابت کرده‌اند، اما در عین حال برای حفظ ثبات با یکدیگر همکاری نیز داشته‌اند.»

دفتر مطبوعاتی کرملین نیز روز چهارشنبه اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین در اول اکتبر در نشست عمومی بیست‌وسومین نشست سالانه باشگاه گفت‌وگوی بین‌المللی «والدای» شرکت خواهد کرد. موضوع این نشست «مسئولیت در قبال آینده: محدودیت امکانات یا امکانات نامحدود؟» اعلام شده است.

باشگاه «والدای» یک بستر فکری و مرکز پژوهشی است که کارشناسان روس و بین‌المللی را برای بررسی سیاست‌های بین‌المللی و موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی گرد هم می‌آورد.

منبع: اسپوتنیک