تصادف زنجیره‌ای خودروهای روآ ، پرشیا و تریلی در محور چایپاره _ ایواوغلی ۱ مصدوم و ۲ فوتی برجا گذاشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی،  گفت: این حادثه ساعت حدود ساعت ۱۵ عصر امرور براثر تصادف زنجیره‌ای خودروهای پرشیا، روآ و تریلی در محور چایپاره–ایواوغلی رخ داد.

وی افزود:نجاتگران پایگاه امدادونجات شهرک صنعتی هلال‌احمر شهرستان چایپاره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی اعلام کرد: این حادثه یک مصدوم و دو فوتی برجا گذاشت. مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد و پیکر جان‌باختگان پس از رهاسازی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

برچسب ها: سانحه رانندگی ، هلال احمر
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