باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه حاجی زاده - حمید محبوبی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی، گفت: این حادثه ساعت حدود ساعت ۱۵ عصر امرور براثر تصادف زنجیرهای خودروهای پرشیا، روآ و تریلی در محور چایپاره–ایواوغلی رخ داد.
وی افزود:نجاتگران پایگاه امدادونجات شهرک صنعتی هلالاحمر شهرستان چایپاره بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی اعلام کرد: این حادثه یک مصدوم و دو فوتی برجا گذاشت. مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شد و پیکر جانباختگان پس از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.