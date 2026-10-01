باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه محورهای شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر در بخش‌هایی از آزادراه تهران–شمال، محور چالوس، آزادراه تهران–کرج و آزادراه قزوین–رشت ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، محدوده ولی‌آباد، ترافیک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال نیز محدوده تونل شماره ۱۸ تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا گفت: در محور قدیم تهران–بومهن نیز محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود و همچنین در آزادراه تهران–پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین است.

وی همچنین از ترافیک روان در آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای کشور

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، مازندران، گلستان، مرکزی، همدان، ایلام، کرمانشاه و لرستان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست با توجه به ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در تعدادی از مسیرها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.