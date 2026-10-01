مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در حال حاضر در بخش‌هایی از آزادراه تهران–شمال، محور چالوس، آزادراه تهران–کرج و آزادراه قزوین–رشت ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه محورهای شمالی خبر داد و گفت: در حال حاضر در بخش‌هایی از آزادراه تهران–شمال، محور چالوس، آزادراه تهران–کرج و آزادراه قزوین–رشت ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، محدوده ولی‌آباد، ترافیک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال نیز محدوده تونل شماره ۱۸ تا انتهای آزادراه با ترافیک سنگین مواجه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا گفت: در محور قدیم تهران–بومهن نیز محدوده‌های تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود و همچنین در آزادراه تهران–پردیس، حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس، ترافیک سنگین است.

وی همچنین از ترافیک روان در آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران–شمال در مسیر شمال به جنوب خبر داد.

بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای کشور

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: بارش پراکنده باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، مازندران، گلستان، مرکزی، همدان، ایلام، کرمانشاه و لرستان گزارش شده است.

وی افزود: همچنین پدیده مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان مازندران مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از رانندگان خواست با توجه به ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و همچنین بارش باران و مه‌گرفتگی در تعدادی از مسیرها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
خبرهای مرتبط
اصلاح ۱۸۱ نقطه پرتصادف جاده‌ای
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
تصویب دستورالعمل افزایش حریم شهرها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۹ مهر
ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
پرداخت مبتنی بر عملکرد باید به نتیجه واقعی فعالیت واحد‌های سازمانی متصل شود
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد
آخرین اخبار
علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی در بازار چیست؟
ترافیک سنگین در آزادراه تهران- شمال
کشاورزان از ورود روان آب به باغ و مزارع جلوگیری کنند
دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کریدورهای ترانزیتی را تسهیل کند + فیلم
رشد ۱۳.۳ درصدی حمل کالا از دریای خزر
ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان
واگذاری بیش از ۱۳۰ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته برای طرح جوانی جمعیت
تأمین پایدار بودجه بدون تقویت نظام مالیاتی ممکن نیست
قیمت گذاری گندم به هفته آینده موکول شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۹ مهر
موجودی بیش از ۱۰۰ هزار تن خرما در سردخانه‌ها
پرداخت مبتنی بر عملکرد باید به نتیجه واقعی فعالیت واحد‌های سازمانی متصل شود
بازسازی واحدهای صنعتی باید با نگاه زنجیره‌ای دنبال شود
ایران آماده ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ترکمنستان و شرکای منطقه‌ای است
تمدید مهلت ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی تا ۱۲ مهر
تبلیغ اعطای تسهیلات و خرید و فروش آن ممنوع است
مدیریت هوشمند شبکه آب مشهد؛ از بحران جیره‌بندی تا پایش ۲۴ ساعته
آغاز اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطرار
شرایط واگذاری اراضی روستایی در ۱۴۰۰ شهر اعلام شد
رقابتی شدن بازار خودرو می‌تواند به حقوق مصرف‌کننده کمک کند
۶۰ برنامه عملیاتی برای زمستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران به بازار‌های هدف را دارد
روند بازگشت ارز صادراتی در حال انجام است/ پیگیری رفع تعهدات ارزی سال گذشته
برخی افزایش قیمت کالاها قابل توجیه نیست/بازرسی‌ها متمرکز می‌شود
وزیر اقتصاد: رقم نهایی افزایش اعتبار کالابرگ به زودی مشخص می‌شود
ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب چالوس و تهران-شمال
ورود موج جدید بارشی از روز جمعه
تأمین برق صنایع بیش از دیماند قراردادی برای مهرماه تسهیل شد
امکان تولید حداکثری برای مشترکان صنعتی فراهم شد
۶ مدل خودروی وارداتی عرضه شد/ ۱۰ مهر آخرین مهلت ثبت نام