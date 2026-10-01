کارگردان فیلم «خدای جنگ» از تلاش‌های گروه سازنده برای به تصویر کشیدن زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین دارابی، کارگردان فیلم «خدای جنگ» در گفت‌و‌گو با رادیو فرهنگ درباره این فیلم که به مهم‌ترین رویداد‌های دوران دفاع مقدس و زندگی شهید حسن طهرانی‌مقدم، بنیان‌گذار یگان موشکی سپاه پاسداران پرداخت، گفت: ما بسیار بر روی فیلمنامه «خدای جنگ» کار کرده بودیم. قرار بود این فیلم پنج سال پیش ساخته شود و شروع فیلمنامه آن حدود یکسال زمان برد.

دارابی ادامه داد: برای فیلمنامه تحقیقات مفصلی کردیم و با فضای هوافضا و موشک آشنا شدیم، تا اینکه پنج سال بعد موقعیت مجدد ساخت فیلم فراهم شد. ما بسیار تلاش کردیم مسئله نظامی و موشک را دراماتیزه کنیم، تا حس مخاطب درگیر شود و بتوانیم گوشه‌ای از زحمات این حوزه را نشان دهیم.

کارگردان فیلم «خدای جنگ» با بیان اینکه مخاطب نیز توانست با قهرمان فیلم من همذات‌پنداری کند، افزود: خداراشکر «خدای جنگ» در جشنواره نیز مورد استقبال قرار گرفت.

برچسب ها: خدای جنگ ، حسن طهرانی مقدم ، صنعت موشکی
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