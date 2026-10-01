تنگه هرمز؛ گذرگاهی که هنوز کانون نگرانی آمریکاست + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جفری ساکس در برنامه « به وقت ایران» از شبکه خبر با اشاره به عبور روزانه میلیونها بشکه نفت از تنگه هرمز، تأکید کرد اهمیت این گذرگاه از بین نرفته و وضعیت فعلی کشتیرانی و انتقال انرژی در منطقه را نمیتوان شرایطی عادی دانست؛ او تنگه بابالمندب را نیز در همین چارچوب دارای اهمیت دانست.
او همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران، از ضرورت دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت سخن گفت و چین را به ایفای نقش در رفع محدودیتهای مالی ایران فراخواند. به گفته ساکس، کاهش آثار تحریمها و حفظ جریان تجارت منطقهای از مسائل مهم در شرایط کنونی است.