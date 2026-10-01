النجباء با رد هرگونه حضور آمریکا در عراق، پس از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور خواستار پایان دادن به سلطه واشنگتن بر اقتصاد و منابع عراق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق تاکید کرد که این کشور پس از اخراج نیرو‌های آمریکایی و نیرو‌های هم‌پیمان آنها، از یک دوره تاریک خارج شده است و بر مخالفت خود با هرگونه حضور آمریکا در عراق، تحت هر عنوانی، تاکید کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای که امروز پنجشنبه منتشر کرد، اعلام کرد که «پیروزی و اخراج نیرو‌های آمریکایی» تحقق وعده‌ای است که این جنبش به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس داده بود و تاکید کرد که به گزینه نظامی خود برای اخراج تمامی نیرو‌های «جنایتکار» ادامه خواهد داد.

النجباء افزود توافق موسوم به «توافقنامه خروج نیروها» پس از عملیات نظامی‌ای حاصل شد که نیرو‌های آمریکایی را مجبور به عقب‌نشینی کرد؛ امری که به گفته این جنبش، برای «حفظ آبروی» آمریکا پس از آن صورت گرفت که در عراق در نتیجه عملیات نظامی، متحمل شکست و تحقیر شد. این جنبش همچنین هشدار داد که با هرگونه حضور آمریکا در عراق، چه تحت عنوان شرکت‌های امنیتی، مشاوران یا عناوین دیگر، مخالفت خواهد کرد.

این جنبش خواستار آن شد که سفارت آمریکا در عراق مانند سایر سفارتخانه‌ها فعالیت کند و با تبدیل آن به یک شهرک بزرگ امنیتی و نظامی مخالفت کرد. النجباء همچنین خواستار پایان دادن به سلطه آمریکا بر اقتصاد و منابع عراق، جلوگیری از دخالت واشنگتن در امور سیاسی این کشور، آزادسازی آسمان عراق از تسلط هواپیما‌های آمریکایی و دور کردن نیرو‌های آمریکایی از مرز‌های عراق با سوریه، اردن و کویت شد و بر ضرورت پایان دادن به قیمومیت آمریکا بر عراق تاکید کرد.

جنبش النجباء در پایان بیانیه خود تاکید کرد که همچنان پشتیبان و حامی قدرتمند نیرو‌های امنیتی عراق خواهد بود تا آن کشوری مستقل و شکوفا باشد که امور خود را به دست گیرد و از امنیت و آرامش برخوردار باشد. این جنبش همچنین از شهدا و خانواده‌های آنان، مردم عراق و گروه‌هایی که در تحقق این دستاورد مشارکت داشتند و نیز نیرو‌هایی که با فداکاری و مقاومت خود در تحقق این «پیروزی بزرگ» نقش داشتند، قدردانی کرد.

منبع: المسیره