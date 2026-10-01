باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بن دیویس، یکی از مقامهای ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) میگوید که پس از انتقاد از حملات رژیم صهیونیستی در غزه و تلاش برای انتشار گزارشی درباره وضعیت غذایی و حقوق بشردوستانه در این باریکه، قرارداد کاری او پس از ۲۶ سال تمدید نشده است.
دیویس که در زمینه سیاستهای غذایی و کشاورزی فعالیت داشته، گفت در جریان اعتراضهای داخلی در فائو درباره وضعیت گرسنگی در غزه نقش داشته و در تهیه گزارشی درباره شرایط غذایی این باریکه مشارکت کرده است. به گفته او، این گزارش در نهایت اجازه انتشار پیدا نکرد.
او گفت: «به ما گفته شد گزارش را حذف کنیم. اجازه نداشتیم هیچ اشارهای به حقوق بشردوستانه داشته باشیم».
این مقام سابق فائو همچنین از اظهارات «کونگ دونگیوی»، مدیرکل این سازمان، درباره کارکنانی که به مسائل حقوق بشری میپردازند انتقاد کرده است. دونگیوی پیشتر به کارکنان فائو هشدار داده بود که درگیر چیزی که او «بازی حقوق بشر» توصیف کرده، نشوند و بر وظایف فنی و تخصصی سازمان تمرکز کنند.
دیویس گفته است که تصمیم فائو برای تمدید نکردن قرارداد را با فعالیتها و مواضع خود درباره بحران گرسنگی در غزه مرتبط میداند. او همچنین از محدودیتهایی که برای بحث درباره وضعیت انسانی و غذایی غزه در داخل سازمان ملل اعمال شده، انتقاد کرد.
منبع: خبرگزاری فرانسه