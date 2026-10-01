جنگ با ایران چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشته است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جفری ساکس با اشاره به تضعیف اوراق خزانه‌داری آمریکا، بدهی عمومی نزدیک به ۴۰ تریلیون دلار و کسری بودجه این کشور، وضعیت مالی آمریکا را حتی پیش از جنگ نیز شکننده توصیف کرد و گفت افزایش نرخ بهره ناشی از جنگ و بسته‌شدن تنگه هرمز، هزینه بهره بدهی را افزایش داده و فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است.

او همچنین با اشاره به پیامدهای جنگ بر اقتصاد و فضای سیاسی آمریکا، گفت این درگیری مشکلات موجود را تشدید کرده است. ساکس در بخش دیگری از سخنانش فشارهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را جدی دانست و بر ضرورت همکاری ایران با چین، روسیه و دیگر کشورهای بریکس برای مقابله با این فشارهای مالی تأکید کرد.