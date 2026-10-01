خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین اقدام خصمانه خود، ۲۹ نهاد و ۲ فرد مرتبط با ایران را با تمرکز بر بخش‌های خودروسازی و ریلی کشورمان تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه ۲ فرد و ۲۹ نهاد در ارتباط با ایران خبر داد که تمرکز آن بر بخش‌های خودروسازی و ریلی اقتصاد ایران است.

در فهرست نهاد‌های تحریم‌شده، نام شرکت‌های بزرگ ایرانی از جمله ایران‌خودرو، پارس‌خودرو، سایپا، زامیاد، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت قطار‌های مسافربری رجا دیده می‌شود.

 همچنین شرکت‌هایی در چین، هنگ‌کنگ، امارات، ترکیه، آلمان و اندونزی نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند.

بر اساس بیانیه منتشر شده در وبسایت خزانه‌داری آمریکا، افراد تحریم‌شده «مهنوش پورصراف همدانی» و «رامین کشوردوست» نام دارند که هر دو تبعه ایران معرفی شده‌اند و ادعا شده که در چین و هنگ‌کنگ فعالیت دارند. خزانه‌داری همچنین اعلام کرده این دو فرد مشمول تحریم‌های ثانویه هستند.

منبع: وبسایت خزانه‌داری آمریکا

برچسب ها: تحریم‌های آمریکا ، وزارت خزانه‌داری ، راه آهن ایران
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