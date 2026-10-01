حزب‌الله لبنان خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق را دستاوردی تاریخی خواند و تاکید کرد این اقدام نتیجه مقاومت و پایداری مردم عراق طی بیش از دو دهه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حزب‌الله لبنان روز پنجشنبه خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق را تبریک گفت و این اقدام را «دستاوردی تاریخی و بزرگ و پیروزی‌ای مبارک» توصیف کرد و آن را نتیجه پایداری و مقاومت مردم عراق طی بیش از دو دهه دانست.

حزب‌الله در بیانیه‌ای از سوی روابط رسانه‌ای خود اعلام کرد: «این دستاورد تاریخی بزرگ و پیروزی مبارک، یعنی خروج نیرو‌های آمریکایی از خاک عراق را به مرجعیت، دولت و ملت عراق تبریک می‌گوییم.» این جنبش تاکید کرد که نیرو‌های آمریکایی «سرافکنده و تسلیم‌شده» از عراق خارج شدند، زیرا در رسیدن به اهداف و جاه‌طلبی‌هایشان در برابر اراده مردم عراق ناکام ماندند.

در این بیانیه آمده است که این تحول پس از بیش از دو دهه از زمان حمله و حضور نظامی آمریکا در عراق رخ داده؛ دوره‌ای که با «تروریسم، سلطه، استبداد و سرکوب مردم عراق، ایجاد فتنه میان آنها و غارت ثروت‌های کشور» همراه بوده و در نهایت نیز رنج، ویرانی و فجایع بسیاری بر جای گذاشته است.

حزب‌الله تاکید کرد این دستاورد «جز با پایداری مردم شریف عراق، مقاومت شجاعانه، اراده آزاد و استوار آنان» و تقدیم هزاران شهید و مجروح محقق نمی‌شد.

این حزب همچنین خروج نیرو‌های آمریکایی را نشانه‌ای دانست که ملت‌ها می‌توانند، فارغ از طولانی شدن زمان و افزایش هزینه‌ها، بر حق خود در آزادی، حاکمیت و استقلال پافشاری کنند و قدرت‌های خارجی قادر به تسلیم اراده آنان نیستند.

حزب‌الله ضمن تبریک این رویداد به عراق، برای این کشور «عزت، سربلندی و شکوفایی روزافزون» و برای مردم، رهبران و مراجع آن، صلح و توفیق آرزو کرد و به «مجاهدان، شهدا، مجروحان و همه آزادگان» ادای احترام کرد.

این حزب در پایان بیانیه خود اعلام کرد خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق، زمینه را برای «آغاز پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه ما» فراهم می‌کند.

پیش از این، بغداد شاهد برگزاری جشن مردمی و گروه‌های سیاسی و نظامی به مناسبت «روز حاکمیت» و خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق بود.

این رویداد پس از آن صورت گرفت که علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، روز چهارشنبه پایان رسمی ماموریت ائتلاف بین‌المللی که به بهانه مبارزه با «داعش» به عراق لشکرکشی کرده بود، را اعلام کرد و گفت عراق وارد مرحله‌ای شده است که مسئولیت کامل امنیت و ثبات خود را بر عهده خواهد گرفت.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، نظامیان آمریکا ، ائتلاف بین المللی
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