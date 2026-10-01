فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان گفت:در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، مأموران پلیس موفق شدند یک قاتلِ متواری که پیش‌تر به اتهام قتل دو تن از شهروندان تحت تعقیب بود را شناسایی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ"محمدعلی لکزائی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، مأموران پلیس موفق شدند یک قاتلِ متواری که پیش‌تر به اتهام قتل دو تن از شهروندان تحت تعقیب بود را شناسایی کنند.

وی افزود: متهم مذکور که پس از ارتکاب جنایات پیشین خود در حال فرار بود، در اقدامی مجرمانه، یک دستگاه خودروی پژو را به صورت مسلحانه از یکی از شهروندان سرقت و از صحنه جرم متواری شد.

سرهنگ لکزائی تصریح کرد: متهم در حین رانندگی با خودروی مسروقه، به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از بی‌احتیاطی، دچار واژگونی شد و مأموران پلیس که با اشراف اطلاعاتی در حال رصد تحرکات این فرد بودند، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، در محل حاضر و پیش از هرگونه فرصت مجدد برای فرار، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد:این متهم جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قضایی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، قاتل فراری
خبرهای مرتبط
دستگیری قاتل فراری شهروند خاشی
قاتل متواری در نیکشهر دستگیر شد
دستگیری قاتل کمتر از ۲۴ ساعت در سراوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یک تیم تروریستی در زاهدان منهدم شد + فیلم
میلک از یک گذرگاه مرزی به کانون تجارت ایران و افغانستان نزدیک می‌شود؛ افزایش ۱۷۳ درصدی تردد کامیون‌ها در نیمه نخست سال
ساخت بزرگراه زاهدان-خاش با وجود بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی بی‌وقفه ادامه دارد
عملیات اجرایی گمرک منطقه آزاد سیستان آغاز شد؛ حلقه تازه در زنجیره تجارت شرق کشور
پایانِ شومِ قاتل و سارق مسلح در جنوب استان/ دستگیری عامل جنایت پس از واژگونی خودروی مسروقه
توسعه منطقه آزاد سیستان در اولویت کاری دبیرخانه قرار دارد
سیستان در حال بازتعریف نقش اقتصادی خود؛ مرز افغانستان و منطقه آزاد در یک قاب
آخرین اخبار
سیستان در حال بازتعریف نقش اقتصادی خود؛ مرز افغانستان و منطقه آزاد در یک قاب
توسعه منطقه آزاد سیستان در اولویت کاری دبیرخانه قرار دارد
پایانِ شومِ قاتل و سارق مسلح در جنوب استان/ دستگیری عامل جنایت پس از واژگونی خودروی مسروقه
عملیات اجرایی گمرک منطقه آزاد سیستان آغاز شد؛ حلقه تازه در زنجیره تجارت شرق کشور
میلک از یک گذرگاه مرزی به کانون تجارت ایران و افغانستان نزدیک می‌شود؛ افزایش ۱۷۳ درصدی تردد کامیون‌ها در نیمه نخست سال
ساخت بزرگراه زاهدان-خاش با وجود بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی بی‌وقفه ادامه دارد
یک تیم تروریستی در زاهدان منهدم شد + فیلم
شهادت یک مامور در حمله مسلحانه به ایست‌و‌بازرسی راسک