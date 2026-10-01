باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ"محمدعلی لکزائی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، مأموران پلیس موفق شدند یک قاتلِ متواری که پیش‌تر به اتهام قتل دو تن از شهروندان تحت تعقیب بود را شناسایی کنند.

وی افزود: متهم مذکور که پس از ارتکاب جنایات پیشین خود در حال فرار بود، در اقدامی مجرمانه، یک دستگاه خودروی پژو را به صورت مسلحانه از یکی از شهروندان سرقت و از صحنه جرم متواری شد.

سرهنگ لکزائی تصریح کرد: متهم در حین رانندگی با خودروی مسروقه، به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از بی‌احتیاطی، دچار واژگونی شد و مأموران پلیس که با اشراف اطلاعاتی در حال رصد تحرکات این فرد بودند، بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، در محل حاضر و پیش از هرگونه فرصت مجدد برای فرار، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد:این متهم جهت تکمیل پرونده و سیر مراحل قضایی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دارد

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