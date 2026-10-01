اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیمان جبلی رئیس رسانه ملی هیچ حساب کاربری‌ای در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رئیس رسانه ملی هیچ حساب کاربری‌ای در شبکه‌ اجتماعی اینستاگرام ندارد. در این اطلاعیه تأکید شده است که هرگونه صفحه‌ای منتسب به پیمان جبلی با نام یا تصویر وی و محتواهای منتشرشده در برخی حساب‌های شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام، جعلی و فاقد رسمیت‌اند. 

در ادامه این اطلاعیه آمده: رئیس رسانه ملی تنها حساب رسمی با نام کاربری jebelli_ir در شبکه اجتماعی ویراستی و کانالی با شناسه کاربری jebelli_official در پیام‌رسان بله دارد.

اداره‌کل روابط‌عمومی صداوسیما همچنین ضمن یادآوری لزوم توجه به صحت منابع آگاهی‌رسان و اعتبارسنجی آن‌ها، از مخاطبان محترم و رسانه‌های وزین کشور درخواست کرده اخبار و مواضع رسمی رئیس رسانه ملی را تنها ازطریق مراجعه به درگاه‌های رسمی روابط‌عمومی سازمان یا مجراهای یادشده پیگیری کنند.

برچسب ها: پیمان جبلی ، رئیس رسانه ملی ، صداوسیما
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