باشگاه خبرنگاران جوان - ادارهکل روابطعمومی صداوسیما در اطلاعیهای اعلام کرد: رئیس رسانه ملی هیچ حساب کاربریای در شبکه اجتماعی اینستاگرام ندارد. در این اطلاعیه تأکید شده است که هرگونه صفحهای منتسب به پیمان جبلی با نام یا تصویر وی و محتواهای منتشرشده در برخی حسابهای شبکههای اجتماعی بهویژه اینستاگرام، جعلی و فاقد رسمیتاند.
در ادامه این اطلاعیه آمده: رئیس رسانه ملی تنها حساب رسمی با نام کاربری jebelli_ir در شبکه اجتماعی ویراستی و کانالی با شناسه کاربری jebelli_official در پیامرسان بله دارد.
ادارهکل روابطعمومی صداوسیما همچنین ضمن یادآوری لزوم توجه به صحت منابع آگاهیرسان و اعتبارسنجی آنها، از مخاطبان محترم و رسانههای وزین کشور درخواست کرده اخبار و مواضع رسمی رئیس رسانه ملی را تنها ازطریق مراجعه به درگاههای رسمی روابطعمومی سازمان یا مجراهای یادشده پیگیری کنند.