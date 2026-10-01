توسعه منطقه آزاد سیستان در اولویت کاری دبیرخانه قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فروزان در نشست شورای اداری منطقه آزاد سیستان که با محوریت بررسی راهکارهای توسعه این منطقه برگزار شد، اظهار کرد: در گذشته نتوانستیم از همه ظرفیتها و فرصتهای توسعهای استان سیستان و بلوچستان به نحو مطلوب استفاده کنیم، اما امروز با عزم جدی به دنبال جبران عقبماندگیها و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات مدیریتی در مناطق آزاد افزود: مدیران مناطق آزاد باید بهعنوان بالاترین مقام اجرایی در محدوده فعالیت خود، از اختیارات لازم برای هدایت امور و تسریع در فرآیندهای اجرایی برخوردار باشند تا بتوانند برنامههای توسعهای را با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به اهمیت توسعه محور شرق بیان کرد: توسعه این محور باید در قالب یک راهبرد کلان و با پیوند ظرفیتهای سواحل مکران به شمال استان دنبال شود؛ چرا که ایجاد کانونهای تولید و توسعه در شرق کشور، زمینهساز تقویت امنیت پایدار، اشتغال و رونق فعالیتهای اقتصادی خواهد بود.
وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و زیستمحیطی سیستان تصریح کرد: اقتصاد این منطقه در گذشته بر پایه کشاورزی استوار بود، اما به دلیل شرایط اقلیمی و مشکلات ناشی از کاهش منابع آبی، بخش قابل توجهی از این ظرفیت آسیب دیده است؛ از این رو باید با شناسایی فرصتهای جدید اقتصادی، زمینه بازگشت رونق و بهبود معیشت مردم منطقه فراهم شود.
فروزان ادامه داد: مردم سیستان با وجود دشواریهای سالهای گذشته همچنان در این منطقه مرزی حضور دارند و حفظ جمعیت و تقویت زندگی اقتصادی در این خطه از مسئولیتهای مهم دستگاههای اجرایی است؛ در این مسیر توسعه تجارت و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی میتواند نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی و رونق منطقه داشته باشد.
وی با تأکید بر قرار گرفتن منطقه آزاد سیستان در اولویت برنامههای دبیرخانه خاطرنشان کرد: رفع موانع موجود برای فعالیت این منطقه با جدیت دنبال میشود و بخشی از مشکلات نیز تاکنون برطرف شده است؛ با این حال، باید تمرکز بیشتری بر جذب هدفمند سرمایهگذاری، تکمیل زیرساختهای پایدار و تقویت ظرفیتهای تولیدی، تجاری، ترانزیتی و خدماتی داشته باشیم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سرمایهگذاری مشترک میان ایران و افغانستان را از محورهای مهم توسعه اقتصادی سیستان دانست و گفت: تقویت همکاریهای اقتصادی دو کشور و استفاده از ظرفیتهای مشترک در حوزه تجارت، تولید، ترانزیت و خدمات میتواند به یکی از محرکهای اصلی رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.
وی همچنین از تشکیل واحدی تخصصی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای پیگیری مسائل منطقه آزاد سیستان خبر داد و افزود: این واحد با هدف پیگیری ویژه امور، رفع موانع و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای این منطقه تشکیل میشود تا موضوعات مرتبط با توسعه آن با سرعت و دقت بیشتری در سطح دبیرخانه دنبال شود.
فروزان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم سیستان گفت: توسعه، آبادانی و ارتقای رفاه مردم این منطقه از دغدغههای اصلی ماست و تا زمانی که مسئولیت خدمتگزاری بر عهده داشته باشم، برای تحقق این اهداف و رفع مشکلات منطقه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان