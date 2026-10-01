سیستان در حال بازتعریف نقش اقتصادی خود؛ مرز افغانستان و منطقه آزاد در یک قاب

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی سیستان و محدودیت‌های فزاینده بخش کشاورزی و دامداری، بر ضرورت بازتعریف نقش این منطقه در اقتصاد استان تأکید کرد؛ رویکردی که در آن، تجارت با افغانستان، مرز میلک و منطقه آزاد سیستان می‌توانند به یک زنجیره اقتصادی به‌هم‌پیوسته تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منصور بیجار در نشست شورای اداری منطقه سیستان با حضور حسین فروزان، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت اقتصاد سیستان در طول تاریخ بر کشاورزی و دامداری استوار بوده، اما امروز این پایه‌ها با چالش‌های جدی مواجه‌اند و نمی‌توان برای آینده منطقه همچنان به الگوی گذشته متکی ماند. 

به گفته او، در چنین شرایطی باید ظرفیت‌های جایگزین را جدی گرفت و هم‌مرزی با افغانستان و توسعه تجارت با این کشور را به بخشی از راهبرد اقتصادی سیستان تبدیل کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد فاصله میان ظرفیت‌های موجود و میزان فعالیت اقتصادی در منطقه همچنان قابل توجه است و برای پر کردن این فاصله، لازم است ظرفیت‌های مرزی، منطقه آزاد و بازار افغانستان در یک چارچوب واحد دیده شوند؛ به‌گونه‌ای که مرز صرفاً محل عبور کالا نباشد و بتواند به شکل‌گیری فعالیت‌های تجاری، خدماتی و اقتصادی در داخل استان کمک کند.

بیجار حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد در استان و بازدیدهای میدانی او از ظرفیت‌های سیستان را فرصتی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره آینده منطقه آزاد دانست؛ تصمیم‌هایی که به گفته او باید بر شناخت مستقیم از واقعیت‌های منطقه و ظرفیت‌های واقعی مرز استوار باشد.

او با تأکید بر اینکه سیستان می‌تواند نقشی فراتر از یک منطقه مرزی داشته باشد، افزود: فعال شدن ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه تنها یک موضوع محلی نیست و می‌تواند جایگاه سیستان و بلوچستان را در تجارت ایران با افغانستان و اقتصاد شرق کشور تقویت کند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، منطقه آزاد سیستان
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