سیستان در حال بازتعریف نقش اقتصادی خود؛ مرز افغانستان و منطقه آزاد در یک قاب

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در نشست شورای اداری منطقه سیستان با حضور حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت اقتصاد سیستان در طول تاریخ بر کشاورزی و دامداری استوار بوده، اما امروز این پایهها با چالشهای جدی مواجهاند و نمیتوان برای آینده منطقه همچنان به الگوی گذشته متکی ماند.
به گفته او، در چنین شرایطی باید ظرفیتهای جایگزین را جدی گرفت و هممرزی با افغانستان و توسعه تجارت با این کشور را به بخشی از راهبرد اقتصادی سیستان تبدیل کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد فاصله میان ظرفیتهای موجود و میزان فعالیت اقتصادی در منطقه همچنان قابل توجه است و برای پر کردن این فاصله، لازم است ظرفیتهای مرزی، منطقه آزاد و بازار افغانستان در یک چارچوب واحد دیده شوند؛ بهگونهای که مرز صرفاً محل عبور کالا نباشد و بتواند به شکلگیری فعالیتهای تجاری، خدماتی و اقتصادی در داخل استان کمک کند.
بیجار حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در استان و بازدیدهای میدانی او از ظرفیتهای سیستان را فرصتی برای تصمیمگیری دقیقتر درباره آینده منطقه آزاد دانست؛ تصمیمهایی که به گفته او باید بر شناخت مستقیم از واقعیتهای منطقه و ظرفیتهای واقعی مرز استوار باشد.
او با تأکید بر اینکه سیستان میتواند نقشی فراتر از یک منطقه مرزی داشته باشد، افزود: فعال شدن ظرفیتهای اقتصادی این منطقه تنها یک موضوع محلی نیست و میتواند جایگاه سیستان و بلوچستان را در تجارت ایران با افغانستان و اقتصاد شرق کشور تقویت کند.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان