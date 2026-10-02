باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید فتحالله حسینی رئیس فراکسیون شاهد و ایثاگران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاههایی که زیرنظر وزارت کار نیستند، گفت: گزارش بعضی از دستگاهها را جمعآوری کردیم و اگر برای ما ثابت شود که آن دستگاه تخلف کرده، ما در مجلس بهعنوان دستگاه نظارتی، اگر سند و مدرکی وجود داشته باشد آن را پیگیری میکنیم.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب در مجلس اظهار کرد: بعضی دستگاهها در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران قصور و تخلف داشتهاند و مستندات آن بهدست ما رسیده، اما باز هم اگر کسی هست که در این خصوص به او توجه نشده، ما با کمال میل آمادگی داریم به آن رسیدگی کنیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: درخصوص قانون جدید تا زمانی که دولت به مجلس لایحه نیاورد، ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم، اما ما در مجلس به دولت فشار آوردیم که این لایحه هرچه سریعتر به مجلس ارسال شود.
حسینی گفت: نحوه برخورد با دستگاههای متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون پیشبینی شده و دستگاهی که از اجرای قانون قصور و سرپیچی داشته باشد دستگاه نظارتی با آن برخورد میکند یعنی میتواند آن مدیر را منفصل از خدمت و دادگاهی کند.