باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «جواد رفیعی» در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مراقبت و کنترل مرزها و برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی به دست آوردند.

وی افزود: مرزداران پس از هماهنگی‌های لازم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله را شناسایی و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: مرزداران هنگ مرزی زابل پس از چندین شبانه‌روز اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات قاچاقچیان، در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند یک دستگاه ترانزیت حامل محموله داروی قاچاق را توقیف و یک نفر قاچاقچی را دستگیر کنند.

سردار رفیعی تصریح کرد: در بازرسی از وسیله نقلیه توقیف‌شده، تعداد ۷۳۸ هزار و ۸۳۰ عدد انواع داروی غیرمجاز کشف و ضبط شد که برابر اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۱۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی در پایان با تأکید بر استمرار اقدامات مرزبانان برای مقابله با قاچاق کالا و اقلام غیرمجاز، خاطرنشان کرد: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و حضور مؤثر در مرزها، با هرگونه فعالیت قاچاق و اقداماتی که سلامت و امنیت جامعه را تهدید کند، برخورد قانونی خواهند کرد.

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