باشگاه خبرنگاران جوان - چنگیز خناری امروز در جمع فعالان اقتصادی استان گلستان با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در پنج ماهه امسال ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا صادر و ۱۳ میلیون و ۴۱ هزار تن کالا نیز وارد کشور شده است که در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهشهایی همراه بوده است.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تجارت کشور از طریق دریا انجام میشود، افزود: حدود ۸۲ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی انجام میشود و طبیعی است که محدودیت در این مسیر بر حجم مبادلات اثر بگذارد.
وی با اشاره به تغییرات تجارت در برخی کالاها گفت: در پنج ماهه امسال واردات کنجاله سویا از نظر وزنی ۱۲۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۴۴ درصد رشد داشته است.
خناری افزود: در حوزه دارو نیز با توجه به توجه ویژه دولت به تأمین کالاهای اساسی، واردات دارو و داروهای هورمونی به ترتیب ۲۵۰ و ۲۲۵ درصد رشد داشته است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت صادرات برخی کالاها تصریح کرد: در حوزه صادرات گاز طبیعی، مقاطع فولادی شامل شمش آهن و فولاد و همچنین آلومینیوم، از نظر وزنی و ارزشی شاهد رشد صادرات بودهایم.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران با اشاره به تغییر سهم بنادر شمالی و جنوبی در تجارت خارجی کشور گفت: در بخش صادرات، ۴۷ درصد وزن و ۳۸ درصد ارزش صادرات از بنادر جنوبی انجام شده و در مقابل، بنادر شمالی شاهد رشد قابل توجهی بودهاند.
خناری ادامه داد: در بنادر شمالی کشور ارزش صادرات ۷۲ درصد افزایش یافته است، در حالی که ارزش صادرات از بنادر جنوبی ۴۳ درصد کاهش داشته و این آمار نشان میدهد بخشی از ظرفیت تجاری کشور به سمت مسیرهای شمالی منتقل شده است.
وی فعالسازی بنادر کوچک را یکی از اقدامات انجامشده برای استمرار جریان تجارت دانست و گفت: زمانی که برخی بنادر بزرگ کشور با محدودیت فعالیت مواجه شدند، بنادر کوچکتر از جمله جاسک و سیریک فعال شدند تا ظرفیتهای جایگزین برای صادرات و واردات ایجاد شود.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران با اشاره به رشد قابل توجه فعالیت بندر سیریک اظهار کرد: میزان فعالیت این بندر از حدود هزار تن در سال گذشته به ۷۷ هزار تن رسیده که نشاندهنده رشد ۷۷ برابری است.
خناری افزود: هدف این است که تا زمان بازگشت شرایط عادی در بنادر جنوبی، از ظرفیت بنادر شمالی و مسیرهای جایگزین زمینی، ریلی و دریایی در شمال کشور برای استمرار تجارت استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات گفت: ۶۱ درصد وزن و ۴۴ درصد ارزش واردات از بنادر جنوبی انجام شده و سهم بنادر شمالی نیز ۲۴ درصد وزن و ۱۱ درصد ارزش واردات بوده است.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران ادامه داد: با وجود کاهش ۴۱ درصدی ارزش واردات از بنادر جنوبی، ارزش واردات از بنادر شمالی ۵۱ درصد افزایش داشته است.
خناری با اشاره به اهمیت تأمین کالاهای اساسی گفت: در پنج ماهه امسال ۹.۸ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار وارد کشور شده که ۷۶ درصد وزن کل واردات و ۴۱ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل میشود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ترانزیت و انتقال بخشی از بار به داخل کشور اظهار کرد: در بخش ترانزیت داخلی حدود ۴۵ درصد افزایش داشتهایم و تلاش شده است بخشی از بار از مرزها به سمت داخل کشور منتقل شود.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران با اشاره به جابهجایی بیش از ۸۷۰۰ کانتینر از گمرکات گفت: این اقدام با همکاری گمرک، راهآهن، منطقه آزاد و سایر دستگاههای مرتبط انجام شده و برنامهریزی برای استفاده از مسیرهای جایگزین همچنان ادامه دارد.
خناری افزود: در کنار مسیرهای موجود، گزینههایی مانند سرخس، کاسپین و آستارا نیز در حال بررسی است تا در صورت بروز محدودیت در هر یک از مسیرها، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد.
وی توسعه حملونقل ترکیبی را از دیگر برنامههای گمرک برای استمرار جریان تجارت دانست و گفت: استفاده از ترکیب ریل و دریا و همچنین ریل و جاده میتواند بخشی از وابستگی تجارت به مسیرهای خاص را کاهش دهد و امکان جابهجایی کالا از مسیرهای متنوع را فراهم کند.
مدیرکل ترانزیت گمرک ایران همچنین به تقویت مسیرهای شرقی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار توسعه مسیرهای داخلی، راهاندازی مسیر ریمدان نیز دنبال شده و ظرفیتهای چابهار نیز بهطور جدی تقویت شده است.
خناری خاطرنشان کرد: برای تقویت این مسیرها، در چابهار هم از نظر نیروی انسانی و هم مأموریتهای محوله به مجموعههای گمرکی اقدامات لازم انجام شده و همین رویکرد در بنادر امیرآباد و نوشهر نیز در حال پیگیری است.