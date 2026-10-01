باشگاه خبرنگاران جوان - بازگشت برخی چهره‌هایی که در دوره‌های بحران مواضع تندی علیه کشور داشته‌اند، با دو نگاه متفاوت در جامعه روبه‌رو شده است؛ گروهی آن را خبری خوش و نشانه بازگشت فرزندان وطن می‌دانند و گروهی دیگر درباره فراموش شدن مواضع و رفتارهای گذشته پرسش دارند.

مطالبه اصلی این بخش از جامعه، نه بستن راه بازگشت، بلکه روشن شدن نسبت افراد با قانون و منافع ملی است؛ اینکه آیا خطاهای پرهزینه دوران بحران نیازمند پاسخگویی و ابراز پشیمانی است یا بازگشت به کشور می‌تواند بدون تعیین تکلیف گذشته انجام شود.