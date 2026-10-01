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وقتی بازگشت چهره‌ها به وطن مطالبه برای عدالت را زنده می‌کند + فیلم

وقتی بازگشت بدون پشیمانی هنرمندان به وطن، دغدغه عدالت و اجرای قانون در جامعه را بیدار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بازگشت برخی چهره‌هایی که در دوره‌های بحران مواضع تندی علیه کشور داشته‌اند، با دو نگاه متفاوت در جامعه روبه‌رو شده است؛ گروهی آن را خبری خوش و نشانه بازگشت فرزندان وطن می‌دانند و گروهی دیگر درباره فراموش شدن مواضع و رفتارهای گذشته پرسش دارند.

مطالبه اصلی این بخش از جامعه، نه بستن راه بازگشت، بلکه روشن شدن نسبت افراد با قانون و منافع ملی است؛ اینکه آیا خطاهای پرهزینه دوران بحران نیازمند پاسخگویی و ابراز پشیمانی است یا بازگشت به کشور می‌تواند بدون تعیین تکلیف گذشته انجام شود.

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