دادستان عمومی و انقلاب قم با هشدار به سارقان اعلام کرد: در صورت تعرض سارقان به اموال مردم و بی‌توجهی به دستور ایست مأموران، نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی مجاز به استفاده از سلاح گرم هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان -علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب قم، در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر برخورد قاطع با سارقان گفت: به همه سارقان هشدار می‌دهم دست از اموال مردم بردارند و به نیرو‌های انتظامی و ضابطان نیز مجوز استفاده از سلاح گرم در برخورد با سارقان داده شده است.

رئیس پلیس آگاهی شهرستان قم نیز با اشاره به برخورد مأموران با سارقان گفت: در دو مورد جداگانه به خودرو‌های سرقتی دستور توقف داده شد که یکی از سارقان با توجه به دستور مأموران متوقف شد، اما سارق دیگر به دستور ایست توجه نکرد و مأموران برای متوقف کردن وی اقدام به تیراندازی کردند.

محمد ساعدی افزود: سارق متخلف از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و پس از آن دستگیر شد.

در نمایشگاه اموال کشف‌شده از سارقان در قم، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کالای سرقتی به نمایش درآمده است که خودرو، ضبط و لاستیک خودرو، تلفن همراه و حتی صندوق صدقات از جمله این اموال است.

منوچهر نصیری، جانشین فرمانده انتظامی استان قم نیز با اشاره به سرقت صندوق‌های صدقات گفت: برخی سارقان به دلیل دسترسی آسان، صندوق صدقات را سرقت کرده و پس از برداشتن محتویات آن، خود صندوق را نیز به عنوان ضایعات به فروش می‌رسانند.

در این نمایشگاه همچنین از سارقی رونمایی شد که در طول سه سال، متهم به سرقت ۲۵۲ دستگاه دوچرخه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سارقان این دوچرخه‌ها را با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش می‌رساندند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با تأکید بر ضرورت همکاری مردم با پلیس از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، زمینه سرقت را کاهش دهند.

نصب دزدگیر برای منازل و استفاده از کلید مخفی برای خودرو و موتورسیکلت از جمله راهکار‌هایی است که پلیس برای پیشگیری از سرقت توصیه می‌کند.

این نمایشگاه تنها بخشی از کشفیات و دستگیری‌های اخیر پلیس قم را به نمایش گذاشته و قرار است در روز‌های آینده بخش‌های دیگری از اموال کشف‌شده از سارقان نیز ارائه شود.
برچسب ها: دادستان قم ، سلاح گرم
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