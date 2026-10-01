باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهارات جنگ‌طلبانه خود گفت که ایران «باید یک توافق بسیار منصفانه امضا کند» یا اینکه «دیگر وجود نخواهد داشت».

ترامپ افزود که باید تصمیمی در خصوص ادامه جنگ بگیرد.

او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقش تهران در حادثه هوایی شرکت فلای‌دبی، گفت اگر مشخص شود ایران پشت این حمله بوده است، «به‌شدت هدف قرار خواهد گرفت».

روز گذشته هواپیمای شرکت فلای‌دبی از امارات به سمت تل‌آویو در حال حرکت بود که حدود دو ساعت و نیم پس از برخاستن، به طور ناگهانی حدود ۱۴ هزارپا ارتفاع از دست داد. گفته شده کمک خلبان این پرواز تلاش کرده با ضربات چاقو، به خلبان آسیب وارد کند.

در جریان این حادثه، هواپیما کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ۷۵۰۰ مربوط به مداخله غیرقانونی یا احتمال هواپیماربایی را ارسال کرد. مسافران و اعضای خدمه وارد کابین شده و کمک‌خلبان را مهار کردند. در نهایت هواپیما در فرودگاه تبوک عربستان فرود اضطراری کرد و هر دو خلبان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید کمک خلبان تلاش کرده هواپیما را سرنگون کند، اما فلای‌دبی اعلام کرده علت و انگیزه این حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات رسمی ادامه دارد.

ادعای ترامپ و تلاش برای اتهام زنی او علیه ایران در حالی مطرح می‌شود که در روز‌های اخیر، اظهارات جنگ‌طلبانه او افزایش یافته است. ترامپ ساعاتی پیش نیز تهدید کرده بود که ممکن است پس از انتخابات کنگره در آبان، حملات علیه ایران را از سر بگیرد.

تهدید او برای «نابودی» در حالی مطرح شده که پیش از این، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی درباره اظهاراتی از این دست هشدار داده‌اند. ترامپ بهار امسال تهدید کرده بود که قصد دارد «تمدن ایران» را نابود کرده و آن را به «عصر حجر» بازگرداند. در آن زمان، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل هشدار داد که تهدید ترامپ برای نابودی «یک تمدن کامل»، در کنار تهدید صریح او برای حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، می‌تواند «تهدید به ارتکاب نسل‌کشی» تلقی شود.

منبع: بریکینگ نیوز