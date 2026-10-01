وزیر خارجه عراق با تاکید بر روابط نزدیک بغداد با آمریکا و ایران گفت دولت عراق به‌طور مستمر با هر دو طرف در ارتباط است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، شامگاه پنجشنبه تاکید کرد که دولت این کشور روابط نزدیکی با آمریکا و ایران دارد و به‌طور مستمر با هر دو طرف در ارتباط است. او همچنین گفت دولت عراق با گروه‌های مقاومت برای تحویل سلاح‌هایشان بر اساس یک جدول زمانی مشخص و برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده مذاکره می‌کند.

حسین در گفت‌و‌گو با شبکه خبری «العراقیه» گفت: «با گروه‌های مسلح برای تحویل سلاح‌هایشان بر اساس یک جدول زمانی مشخص مذاکره می‌کنیم.»

او افزود: «امیدواریم بتوانیم یک شراکت دفاعی دوجانبه میان عراق و آمریکا و همچنین با دیگر کشور‌ها ایجاد کنیم.»

وزیر خارجه عراق ادامه داد: «برنامه مشخصی داریم و انتظار داریم گروه‌ها سلاح‌های خود را تحویل دهند و بیشتر اعضای دولت نیز با این موضوع موافق هستند.»

وزیر خارجه عراق در پایان گفت: «دولت مذاکراتی را با سوریه، عربستان سعودی و ترکیه برای احداث خط لوله‌ای به‌منظور تنوع‌بخشی به مسیر‌های صادرات نفت آغاز کرده است.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: وزیر خارجه عراق ، مقاومت عراق
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