باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، شامگاه پنجشنبه تاکید کرد که دولت این کشور روابط نزدیکی با آمریکا و ایران دارد و بهطور مستمر با هر دو طرف در ارتباط است. او همچنین گفت دولت عراق با گروههای مقاومت برای تحویل سلاحهایشان بر اساس یک جدول زمانی مشخص و برنامهای از پیش تعیینشده مذاکره میکند.
حسین در گفتوگو با شبکه خبری «العراقیه» گفت: «با گروههای مسلح برای تحویل سلاحهایشان بر اساس یک جدول زمانی مشخص مذاکره میکنیم.»
او افزود: «امیدواریم بتوانیم یک شراکت دفاعی دوجانبه میان عراق و آمریکا و همچنین با دیگر کشورها ایجاد کنیم.»
وزیر خارجه عراق ادامه داد: «برنامه مشخصی داریم و انتظار داریم گروهها سلاحهای خود را تحویل دهند و بیشتر اعضای دولت نیز با این موضوع موافق هستند.»
وزیر خارجه عراق در پایان گفت: «دولت مذاکراتی را با سوریه، عربستان سعودی و ترکیه برای احداث خط لولهای بهمنظور تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت آغاز کرده است.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)