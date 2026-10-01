رئیس‌جمهور روسیه از ادامه ممنوعیت صادرات گازوئیل این کشور در بازار‌های جهانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید این کشور «تا زمانی که تحریم‌ها علیه مسکو لغو نشود» گازوئیل خود را به بازار‌های جهانی عرضه نخواهد کرد.

پوتین که در نشست اندیشکده «والدای» با حضور کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی روسیه در مسکو سخنرانی می‌کرد، گفت اوکراین با حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه «یک درصد» از تولید ناخالص داخلی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و بنابراین، اکنون مسکو در حال پاسخ متقابل است.

پوتین تاکید کرد که روسیه به اندازه کافی گازوئیل در اختیار دارد، اما به دلیل «ممنوعیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه نفت و محصولات نفتی روسیه» این سوخت به بازار‌های جهانی نخواهد رسید.

مسکو همچنین این هفته ممنوعیت صادرات گازوئیل توسط تولیدکنندگان سوخت را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد.

در حال حاضر، قیمت گازوئیل در آمریکا به بیش از ۶.۵۰ دلار در هر گالن رسیده و رکورد زده است. همچنین بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا، میانگین قیمت گازوئیل در این قاره به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و ۲.۲۴ یورو به ازای هر لیتر معامله می‌شود. این رقم بالاترین سطح ثبت‌شده در داده‌های هفتگی از سال ۲۰۰۵ تاکنون است.

 عصر امروز، رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که دولت ترامپ از آلمان و فرانسه خواسته است برای کمک به کاهش قیمت جهانی سوخت، از ذخایر اضطراری گازوئیل خود برداشت کنند؛ در غیر این صورت، آمریکا ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: گازوئیل ، صادرات سوخت ، ولادیمیر پوتین
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