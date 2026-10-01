هواپیمایی امارات اعلام کرد یک پرواز از دبی به مقصد لندن، به دلیل وضعیت اضطراری پزشکی یکی از مسافران، به فرانکفورت تغییر مسیر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت «هواپیمایی امارات» اعلام کرد پرواز شماره EK۳۱ که از دبی عازم فرودگاه هیترو لندن بود، به دلیل بروز وضعیت اضطراری پزشکی برای یکی از مسافران، به شهر فرانکفورت آلمان تغییر مسیر داد.

این شرکت توضیح داد خدمه هواپیما در طول پرواز کمک‌های لازم را به مسافر ارائه کردند و تمهیدات لازم برای دریافت مراقبت‌های پزشکی پس از فرود نیز انجام شد.

هواپیما به سلامت در فرانکفورت به زمین نشست و مسافر برای دریافت مراقبت‌های پزشکی بیشتر از هواپیما خارج شد. هواپیمایی امارات همچنین اعلام کرد انتظار می‌رود این پرواز پس از انجام اقدامات لازم، مسیر خود را به سمت فرودگاه هیترو لندن ادامه دهد و طبق برنامه، حدود ساعت ۱۸ به وقت محلی فرانکفورت، پرواز خود را از سر بگیرد.

منبع: اسپوتنیک