باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو با اشاره به دو جنگ تجاوزکارانه اخیر و کارزار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه ایران گفت که «تمام جهان بر آنچه در حال رخ دادن است متمرکز شده و از شجاعت و قهرمانی ملت ایران و مقاومت آن شگفت‌زده است».

رئیس جمهور روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی باز شود و تحریم‌ها علیه ایران در نهایت لغو شود.

پوتین که در نشست اندیشکده والدای در مسکو سخنرانی می‌کرد، گفت: «پیشنهاد پیشین روسیه برای دریافت و نگهداری اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان معتبر است».

به گفته او، در صورتی که در چارچوب یک توافق صلح احتمالی میان ایران و آمریکا، قرار باشد اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج شود، روسیه آمادگی دارد آن را تحویل بگیرد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده و روسیه نیز خود تحت تحریم‌های گسترده آمریکا قرار دارد.

مسکو و تهران طی سال‌های گذشته روابط تجاری و نظامی خود را گسترش داده و برای دور زدن محدودیت‌های غرب همکاری کرده‌اند.

منبع: الجزیره