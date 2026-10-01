باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع نظامی یمنی شامگاه پنجشنبه ادعا‌های عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن یک نیروگاه برق در مدینه منوره را رد و تاکید کرد که این ادعا‌ها «اساس و مبنایی ندارد».

این منبع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی یمن «سبا» گفت: «این بهتان جدید سعودی برای سرپوش گذاشتن بر شکست در پیشبرد دروغ قبلی درباره هدف قرار دادن مکه مکرمه مطرح شده است.»

وی تاکید کرد که نیرو‌های مسلح یمن «در برابر این بهتان سکوت نخواهند کرد» و افزود که این نیرو‌ها «حق پاسخ به این اتهامات بی‌اساس را دارند».

این اظهارات پس از آن مطرح شد که عربستان سعودی، صنعا را به هدف قرار دادن نیروگاه توزیع برق «طیبه» در مدینه منوره متهم کرد و مدعی شد که «تحقیقات ثابت کرده است انصارالله در برنامه‌ریزی و اجرای این حمله دست داشته است.»

منبع: المیادین