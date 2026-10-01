داماد ترامپ مبالغ قابل توجهی را با واسطه در بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده تسلیحات در سرزمین‌های اشغالی سرمایه‌گذاری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارشی از شبکه سی‌ان‌ان، جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ «سهام قابل‌توجهی» در یک شرکت اسرائیلی دارد که در شرکت‌های حامی ارتش صهیونیستی سرمایه‌گذاری می‌کند.

بر این اساس گفته شده که گروه سرمایه‌گذاری کوشنر به نام «افینیتی پارتنرز» سال گذشته میزان سهام خود در شرکت «فینیکس فایننشال» مستقر در تل‌آویو را دو برابر کرده است.

اسناد مالی که سی‌ان‌ان به آنها دست یافته، نشان می‌دهند که شرکت فینیکس صد‌ها میلیون دلار در «البیت سیستمز» بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده تسلیحات در سرزمین‌های اشغالی، سرمایه‌گذاری کرده است.

کوشنر به همراه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، افرادی بودند که پاییز سال گذشته برای پایان جنگ در غزه میانجیگری کردند. با وجود این آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همچنان تقریباً به‌صورت روزانه نوار غزه را هدف حملات خود قرار می‌دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، سرمایه گذاری ، تولید تسلیحات
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