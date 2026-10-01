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وقتی مردم یک ملت، جبهه‌ای به نام همدلی می‌سازند + فیلم

وقتی سنگر ایستادگی و مقاومت تکثیر می‌شود، جبهه‌ای به نام همدلی شکل می‌گیرد؛ جبهه‌ای که مردم در آن با هر توان و تخصصی، سهمی در دفاع از کشور پیدا می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دفاع مقدس، از روستاهای کوچک تا شهرهای بزرگ، مردم با اهدای طلا، محصولات کشاورزی، لباس و امکانات مورد نیاز رزمندگان، پشت جبهه را به سنگری برای پشتیبانی تبدیل کردند؛ پزشکان، زنان و گروه‌های مردمی نیز هرکدام با تخصص و توان خود در این مسیر همراه شدند.

امروز نیز همان الگوی همدلی دوباره شکل گرفته است؛ چرخ خیاطی‌ها، بسته‌بندی اقلام و جمع‌آوری نیازهای جبهه، روایت مردمی است که میدان پشتیبانی را از میدان دفاع جدا نمی‌دانند و خود را بخشی از آن می‌بینند.

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