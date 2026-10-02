منتقدان با اشاره به اظهارات هگست در کنار تاسیس دفتر امور دینی در پنتاگون هشدار دادند این رویکرد می‌تواند ارتش آمریکا را به سمت جنگ صلیبی سوق دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا همزمان با اعلام تاسیس دفتر امور دینی در پنتاگون، با ایراد سخنرانی‌ای که در آن از متون دینی الهام گرفته شده بود، با واکنش‌های خشمگینانه و موجی از جنجال در داخل و خارج آمریکا روبه‌رو شد.

هگست روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در سخنرانی خود درباره «وضعیت نیروها» در برابر فرماندهان ارتش در پایگاه تفنگداران دریایی «کوانتیکو» در ایالت ویرجینیا، بخشی از «کتاب اشعیا» (از کتب بنی اسرائیل) را نقل کرد و گفت: «خدایا، مرا بفرست تا با اسلام‌گرایان و کمونیست‌ها بجنگم.» او در پایان سخنرانی خود نیز با نقل قولی از مزمور ۳۳:۱۲ گفت: «خوشا به حال ملتی که خداوند، خدای اوست.»

هگست توضیح داد هدف از ایجاد این دفتر جدید که مستقیما به او گزارش خواهد داد، فراهم کردن یک کانال ارتباطی مستقیم میان کشیشان نظامی و دفتر اوست تا به گفته وی، «فیلتر‌های کارکنان» و «کاهش بوروکراتیک» که مانع پاسخ‌گویی به نیاز‌های دینی نیرو‌های نظامی می‌شوند، کنار گذاشته شوند.

او این اقدام را در راستای «وظیفه‌ای مقدس» برای ارائه حمایت دینی در بالاترین سطح از نیرو‌های نظامی در هر نقطه‌ای که اعزام می‌شوند، توصیف کرد و گفت کارشناسان و کشیشان نظامی سرانجام فردی را خواهند داشت که از آنها دفاع کند و سیاست‌ها و منابع لازم را برایشان فراهم کند، نه اینکه آنها را محدود سازد.

اظهارات هگست با انتقاد‌های تند کاربران مسلمان شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و آنها بر آنچه «استاندارد‌های دوگانه» می‌دانستند، تاکید کردند. برخی کاربران پرسیدند آیا این اظهارات به معنای اعلام بازگشت «جنگ‌های صلیبی» است.

آنها همچنین به تناقض میان محکومیت مفهوم «جهاد» در غرب و استفاده علنی واشنگتن از ادبیات دینی و نظامی اشاره کردند. برخی تحلیلگران نیز اعلام کردند که «نقاب‌ها کنار رفته‌اند» و از صراحت و رویکرد وزیر جنگ آمریکا ابراز شگفتی کردند و خواستار آن شدند که مردم منطقه نیز گفتمانی متناسب با این پیام‌های مستقیم اتخاذ کنند.

در داخل آمریکا نیز تصمیم‌های هگست با انتقاد‌های شدیدی به دلیل مغایرت احتمالی با قانون اساسی مواجه شد. برخی آمریکایی‌ها تاسیس این دفتر را نه‌تنها نشانه‌ای از تضعیف متمم اول قانون اساسی، بلکه ایجاد رسمی چیزی شبیه «گشتاپوی کشیشان پنتاگون» و تبدیل ارتش به «یک کارزار صلیبی الهیاتی» دانستند که در آن، عقاید متعصبانه جای وظیفه قانونی و قانون اساسی را می‌گیرد.

منتقدان تاکید کردند که ارتش آمریکا باید در خدمت قانون اساسی باشد و همه نظامیان، اعم از مسیحی، یهودی، مسلمان، هندو یا بی‌دین، باید از برخورداری برابر برخوردار باشند. آنها همچنین گفتند حمایت دولت از یک دین خاص، ارتباطی با آزادی دینی ندارد.

در همین زمینه، یکی از منتقدان با ابراز نگرانی شدید از این رویکرد گفت آزادی دینی به معنای حمایت از حق هر فرد برای عمل به باور‌های خود یا نداشتن باور دینی است، نه اینکه دولت یک اعتقاد خاص را به هویت ملت تبدیل کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ صلیبی ، وزارت جنگ آمریکا
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