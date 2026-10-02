یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت و اعلام کرد که انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل از مهم‌ترین موضوعات این دوره خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یونان امروز (پنجشنبه) ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برای ماه اکتبر بر عهده گرفت و برنامه کاری خود را اعلام کرد که شامل دو نشست ویژه، دو مناظره علنی و رأی‌گیری‌های غیررسمی برای انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل خواهد بود.

بر اساس برنامه این کشور، روز ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) نشستی درباره آسیای غربی و روز ۲۷ اکتبر (۵ آبان) نشستی درباره زنان، صلح و امنیت برگزار می‌شود.

 همچنین وزیر خارجه یونان ۲۶ اکتبر نشستی درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه را به مناسبت سی‌امین سالگرد ایجاد این مأموریت برگزار خواهد کرد.

آگلیا بالتای، نماینده یونان در سازمان ملل می‌گوید این دوره، زمان پیشرفت در روند انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل است و حتی ممکن است در این ماه بر سر دبیرکل جدید توافق شود.

به گفته او، برای رأی‌گیری‌های غیررسمی در نیمه اول و دوم ماه زمان‌هایی تعیین شده و اعضای شورا درباره آن مشورت خواهند کرد.

شایان ذکر است که ریاست شورای امنیت در ماه نوامبر به لتونی واگذار خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شورای امنیت ، ریاست دوره ای ، یونان
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