باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز مبارزه با اطلاعات گمراهکننده وابسته به اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه شامگاه پنجشنبه صحت ادعاهای مطرحشده درباره دیدار مقامهای دولت الجولانی با رهبران حزبالله لبنان در ترکیه را رد کرد.
این مرکز در بیانیهای اعلام کرد ادعاهایی که در برخی رسانههای بینالمللی و شبکههای اجتماعی درباره دیدار مقامهای دولت الجولانی با رهبران حزبالله در ترکیه و با میزبانی سازمان اطلاعات ملی ترکیه منتشر شده، «بهطور کامل بیاساس است».
این مرکز توضیح داد ادعاهای مطرحشده درباره زمان، مکان، محتوا و مذاکرات این دیدار هیچ واقعیتی ندارد و آنها را «صرفا ادعاهای ساختگی و گمانهزنیهای بیاساس» دانست.
در این بیانیه آمده است: «مهم است افکار عمومی تنها به بیانیههای صادرشده از سوی نهادهای رسمی توجه کنند.»
پیش از این، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی مدعی شده بود نمایندگانی از دولت الجولانی و حزبالله لبنان در ترکیه مذاکرات مستقیمی با هدف کاهش تنشهای موجود میان دو طرف انجام دادهاند.
منبع: آناتولی