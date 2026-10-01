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باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت آبراه خلیج فارس پنجشنبه شب نهم مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتهاند که سه مورد آخر آنها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.
مدیریت آبراه خلیج فارس افزود: بررسیها نشان میدهد در دو ماه گذشته نفتکشهای AL RUWAIS ، SINBAD و MERSIN PROSPERITY چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده بودند.
در پیام مدیریت آبراه خلیج فارس تصریح شده است: نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) نیز درج شده است.