نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد که در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آنها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت آبراه خلیج فارس پنجشنبه شب نهم مهر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته‌اند که سه مورد آخر آن‌ها تحت مالکیت یا اجاره امارات هستند.

مدیریت آبراه خلیج فارس افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه گذشته نفت‌کش‌های AL RUWAIS ، SINBAD و MERSIN PROSPERITY چندین بار اقدام به عبور از تنگه هرمز کرده‌ بودند.

در پیام مدیریت آبراه خلیج فارس تصریح شده است: نکته قابل توجه آنکه اسامی این ۳ نفتکش در آخرین به روزرسانی لیست عدم سازگاری مدیریت آبراه خلیج فارس (PGSA) نیز درج شده است.

برچسب ها: خلیج فارس ، تنگه هرمز ، جنگ نفتکش
خبرهای مرتبط
طائب: به دشمنان اعلام می‌کنیم که تنگه هرمز بازشدنی نخواهد بود‌
جنگ با ایران چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشته است؟ + فیلم
تنگه هرمز؛ گذرگاهی که هنوز کانون نگرانی آمریکاست + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار شکارچی: شهید شمخانی رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی ایران ایجاد کرد
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست/ هیچ توافقی با آمریکا ماندنی نیست
مسعود پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
سردار ابن الرضا: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
عارف: نخبگان سرخورده نشوند؛ نظام اداری هنوز نیازمند اصلاح است
هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز
آخرین اخبار
وزارت خارجه اقدامات ضدبشری آمریکا برای اخلال در حمل و نقل هوایی ایران را محکوم کرد
هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز
غریب‌آبادی: آمریکا به جای موعظه دیگران، باید پاسخگوی جنایات خود باشد
پیام تسلیت پزشکیان به وزیر امور خارجه
بقائی: نیهیلیسم ساختاری در سامانه حکمرانی آمریکا خطری بزرگ برای حیات و تمدن انسانی است
سردار شکارچی: شهید شمخانی رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی ایران ایجاد کرد
سردار ابن الرضا: ادعای نابودی صنعت دفاعی چیزی را تغییر نمی‌دهد
احضار سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه در اعتراض به اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران
تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور در پی درگذشت خواهر وزیر امور خارجه
برنامه موشکی ایران قابل مذاکره نیست/ هیچ توافقی با آمریکا ماندنی نیست
عارف: نخبگان سرخورده نشوند؛ نظام اداری هنوز نیازمند اصلاح است
مسعود پزشکیان: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند همراهی و نقش‌آفرینی کارآفرینان است
وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشست
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ژاپن
سرلشکر عبداللهی: نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند
سردار نقدی: منتظر جشن اخراج آمریکا در عربستان و اردن باشید + فیلم
انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان
اخراج آمریکایی‌ها از عراق، طلیعه آزادی غرب آسیا از یوغ سلطه شیطان بزرگ است
سید عباس عراقچی خطاب به نخست‌وزیر انگلیس: مقصر را در جای اشتباهی جست‌و‌جو می‌کنید
باید با تخلفات در حوزه دارو برخورد جدی شود/ لزوم تقویت شبکه تامین و توزیع دارو
رهبر معظم انقلاب: اقامه نماز اولین نشانه حکومت صالحان است و در جهاد و فتح و ظفر نقش دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۹ مهر
ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مهریه کاملا درست است/ تبدیل زندان به پابند الکترونیکی ضمانت اجرایی را از بین می‌برد